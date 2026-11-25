Kazakistanlı UFC dövüşçüsü Asu Almabayev (24–4), ilk kez Kazakistan'da yapılması beklenen turnuva kapsamında Özbek sporcu Ramazon Temirov (20–4) ile oktagonda karşılaşabilir. Bu konuda Sports.kz haber veriyor.

Edinilen bilgilere göre organizatörler, iki dövüşçü arasındaki karşılaşmayı Kazakistan'da yapılması planlanan UFC turnuvasının programına dahil etme olasılığını değerlendiriyor. Söz konusu müsabakanın 1 Mayıs 2027 tarihinde yapılması ilk plan olarak belirlendi, ancak dövüş henüz resmen onaylanmadı.

İptal edilen maçın geçmişi ve son sonuçlar

Hatırlatmak gerekirse, Almabayev ve Temirov 26 Temmuz 2025 tarihinde Abu Dabi'de (BAE) yapılması planlanan UFC turnuvasında karşılaşmalıydı. Ancak Özbek dövüşçünün doping numunesinde yasaklı madde tespit edildikten sonra bu maç iptal edilmişti. O dönemde Temirov, pozitif sonucu enfeksiyon tedavisi için kullanılan bir ilaca bağlamış, daha sonra antidoping ajansı CSAD numunede trimetazidin bulunduğunu doğrulayarak sporcuyu bir yıl men etmişti.