Temirov — Almabayev potansiyel maçı: son dövüşleri, rekorları ve 2027 planları
Kazakistanlı UFC dövüşçüsü Asu Almabayev (24–4), ilk kez Kazakistan'da yapılması beklenen turnuva kapsamında Özbek sporcu Ramazon Temirov (20–4) ile oktagonda karşılaşabilir. Bu konuda Sports.kz haber veriyor.
Edinilen bilgilere göre organizatörler, iki dövüşçü arasındaki karşılaşmayı Kazakistan'da yapılması planlanan UFC turnuvasının programına dahil etme olasılığını değerlendiriyor. Söz konusu müsabakanın 1 Mayıs 2027 tarihinde yapılması ilk plan olarak belirlendi, ancak dövüş henüz resmen onaylanmadı.
İptal edilen maçın geçmişi ve son sonuçlar
Hatırlatmak gerekirse, Almabayev ve Temirov 26 Temmuz 2025 tarihinde Abu Dabi'de (BAE) yapılması planlanan UFC turnuvasında karşılaşmalıydı. Ancak Özbek dövüşçünün doping numunesinde yasaklı madde tespit edildikten sonra bu maç iptal edilmişti. O dönemde Temirov, pozitif sonucu enfeksiyon tedavisi için kullanılan bir ilaca bağlamış, daha sonra antidoping ajansı CSAD numunede trimetazidin bulunduğunu doğrulayarak sporcuyu bir yıl men etmişti.
Gösterge
Asu Almabayev
Ramazon Temirov
Ülke
Kazakistan
Özbekistan
Rekor
24–4
20–4
Son maçı
21 Kasım, Doha (Katar)
24 Ekim, Abu Dabi (BAE), UFC 333
Son maç sonucu
Kyoji Horiguchi'ye (37–6) hakem kararıyla kaybetti
Lonner Kavanagh'a (11–2) 1. rauntta teknik nakavtla kaybetti
Almatı'daki turnuva ve bölgesel planlar
UFC'nin Kazakistan'da ilk turnuvasını düzenlemesi tartışılırken, Almabayev — Temirov maçını tekrar gündeme getirme fikri yeniden önem kazandı. «Vestnik MMA» telegram kanalına göre, promosyon müsabakayı 1 Mayıs 2027 tarihinde Almatı şehrinde düzenleme seçeneklerini araştırıyor. Bununla birlikte, tarih ve yer konusunda nihai karar henüz resmen açıklanmadı.
Sizce Asu Almabayev ve Ramazon Temirov arasındaki maç düzenlenirse oktagonda kimin şansı daha yüksek olur? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!
Abonelikle reklam yok
Zamin Premium — aylık 4 900 UZS
Yorumlar0
…