Volkanovski, Yevloyev'i nakavt etti, Yan üçlemeyi kazandı (UFC 333'ün tüm sonuçları)

·9·Spor
Volkanovski, Yevloyev'i nakavt etti, Yan üçlemeyi kazandı (UFC 333'ün tüm sonuçları)

BAE'nin başkenti Abu Dabi'de dövüş sporları tutkunlarının büyük bir merakla beklediği büyük numaralı etkinlik — UFC 333 turnuvası gerçekleşti.

İki şampiyonluk kemerinin korunduğu ve Özbek dövüşçü Ramazon Temirov'un önemli karşılaşmasını içeren dövüş gecesi, sürpriz nakavtlara ve kıran kırana mücadelelere sahne oldu.

Ana kart: Şampiyonlar kemerlerini korudu

Turnuvanın belirleyici maçlarında sert nakavtlar ve tarihi rövanşlar kaydedildi:

  • Volkanovski, Yevloyev'i durdurdu: Gecenin ana maçında tüy sıklet şampiyonu Alexander Volkanovski, bir numaralı aday Movsar Yevloyev'i 2. rauntta teknik nakavtla mağlup ederek kemerini başarıyla korudu;

  • Petr Yan ve Merab Dvalishvili üçlemesi: Horoz sıkletin mevcut şampiyonu Petr Yan, eski kemer sahibi Merab Dvalishvili'yi 5 rauntluk zorlu mücadelenin ardından hakemlerin oy birliğiyle mağlup etti. Böylece dövüşçüler arasındaki üçleme serisi 2-1'e geldi;

  • Temirov'da sürpriz mağlubiyet: Özbek sporcu Ramazon Temirov İngiliz dövüşçü Lone Kavanagh'a karşı oktagona çıktı ancak maç 1. rauntta Kavanagh'ın teknik nakavtıyla sona erdi.

UFC 333 turnuvasının tam sonuçları

Ana Kart (Main Card):

  • Tüy sıklet (unvan maçı): Alexander Volkanovski, Movsar Yevloyev'i 2. rauntta teknik nakavt (TKO) ile mağlup etti;

  • Horoz sıklet (unvan maçı): Petr Yan, Merab Dvalishvili'yi hakemlerin oy birliğiyle yendi;

  • Sinek sıklet: Lone Kavanagh, Ramazon Temirov'u 1. rauntta teknik nakavt (TKO) ile mağlup etti;

  • Ağır sıklet: Alexander Volkov, Rizvan Kuniev'i hakemlerin oy birliğiyle mağlup etti;

  • Tüy sıklet: Aaron Pico, Losene Keita'yı 1. rauntta teknik nakavt etti.

Ön kart (Prelims):

  • Yarı ağır sıklet: Azamat Murzakanov, Dominick Reyes'i 1. rauntta nakavt etti;

  • Yarı ağır sıklet: Nikita Krylov, Abdul-Rahman Yakhyaev'i 1. rauntta erken bitirdi;

  • Orta sıklet: Abusupyan Magomedov, Cameron Rowston'ı 1. rauntta teknik nakavtla yendi;

  • Hafif sıklet: Grant Dawson, Nurullo Aliev'i hakem kararıyla mağlup etti;

  • Horoz sıklet: Colby Thicknesse, Asaf Chopurov'u hakem kararıyla yendi;

  • Orta sıklet: Abubakar Vagaev, Jacob Malkoun'u hakem kararıyla mağlup etti;

  • Tüy sıklet: Bolaji Oki, Daniel Santos'u puanla yendi;

  • Hafif sıklet: Cody Steele, Noah Gyonon'u 1. rauntta teknik nakavt etti;

  • Kadınlar saman sıklet: Yasmin Lucindo, Nicole Caliari'yi hakemlerin oy birliğiyle mağlup etti.

UFC 333Ramazon TemirovAlexander VolkanovskiMMADövüş Sporları
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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