Volkanovski, Yevloyev'i nakavt etti, Yan üçlemeyi kazandı (UFC 333'ün tüm sonuçları)
BAE'nin başkenti Abu Dabi'de dövüş sporları tutkunlarının büyük bir merakla beklediği büyük numaralı etkinlik — UFC 333 turnuvası gerçekleşti.
İki şampiyonluk kemerinin korunduğu ve Özbek dövüşçü Ramazon Temirov'un önemli karşılaşmasını içeren dövüş gecesi, sürpriz nakavtlara ve kıran kırana mücadelelere sahne oldu.
Ana kart: Şampiyonlar kemerlerini korudu
Turnuvanın belirleyici maçlarında sert nakavtlar ve tarihi rövanşlar kaydedildi:
Volkanovski, Yevloyev'i durdurdu: Gecenin ana maçında tüy sıklet şampiyonu Alexander Volkanovski, bir numaralı aday Movsar Yevloyev'i 2. rauntta teknik nakavtla mağlup ederek kemerini başarıyla korudu;
Petr Yan ve Merab Dvalishvili üçlemesi: Horoz sıkletin mevcut şampiyonu Petr Yan, eski kemer sahibi Merab Dvalishvili'yi 5 rauntluk zorlu mücadelenin ardından hakemlerin oy birliğiyle mağlup etti. Böylece dövüşçüler arasındaki üçleme serisi 2-1'e geldi;
Temirov'da sürpriz mağlubiyet: Özbek sporcu Ramazon Temirov İngiliz dövüşçü Lone Kavanagh'a karşı oktagona çıktı ancak maç 1. rauntta Kavanagh'ın teknik nakavtıyla sona erdi.
UFC 333 turnuvasının tam sonuçları
Ana Kart (Main Card):
Tüy sıklet (unvan maçı): Alexander Volkanovski, Movsar Yevloyev'i 2. rauntta teknik nakavt (TKO) ile mağlup etti;
Horoz sıklet (unvan maçı): Petr Yan, Merab Dvalishvili'yi hakemlerin oy birliğiyle yendi;
Sinek sıklet: Lone Kavanagh, Ramazon Temirov'u 1. rauntta teknik nakavt (TKO) ile mağlup etti;
Ağır sıklet: Alexander Volkov, Rizvan Kuniev'i hakemlerin oy birliğiyle mağlup etti;
Tüy sıklet: Aaron Pico, Losene Keita'yı 1. rauntta teknik nakavt etti.
Ön kart (Prelims):
Yarı ağır sıklet: Azamat Murzakanov, Dominick Reyes'i 1. rauntta nakavt etti;
Yarı ağır sıklet: Nikita Krylov, Abdul-Rahman Yakhyaev'i 1. rauntta erken bitirdi;
Orta sıklet: Abusupyan Magomedov, Cameron Rowston'ı 1. rauntta teknik nakavtla yendi;
Hafif sıklet: Grant Dawson, Nurullo Aliev'i hakem kararıyla mağlup etti;
Horoz sıklet: Colby Thicknesse, Asaf Chopurov'u hakem kararıyla yendi;
Orta sıklet: Abubakar Vagaev, Jacob Malkoun'u hakem kararıyla mağlup etti;
Tüy sıklet: Bolaji Oki, Daniel Santos'u puanla yendi;
Hafif sıklet: Cody Steele, Noah Gyonon'u 1. rauntta teknik nakavt etti;
Kadınlar saman sıklet: Yasmin Lucindo, Nicole Caliari'yi hakemlerin oy birliğiyle mağlup etti.
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