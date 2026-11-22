UFC'da yeni bir entrika: Ramazon Temirov ve Kyoji Horiguchi arasında olası bir dövüş...
Özbek UFC dövüşçüsü Ramazon Temirov Asu Almabayev'i mağlup eden deneyimli Japon sporcu Kyoji Horiguchi'ye karşı dövüşme isteğini dile getirdi.
Dövüşçü, resmi Instagram hesabındaki hikayesinde Kyoji Horiguchi'nin oktagondaki performansı ve röportajından bir kesit paylaşarak promosyona doğrudan bir çağrıda bulundu.
Sosyal medyadaki çağrının detayları
Ekran görüntüsünde görüldüğü üzere, Ramazon Temirov bu paylaşıma ufconparamount ve ufc hesaplarını etiketleyerek şu notu düştü:
«UFC, hazırım! Gel, bu rakibe karşı harika bir dövüş gerçekleştirelim», şeklinde bir çağrıda bulundu Temirov.
Ayrıca hayranlarının yoğun ilgisine de dikkat çekerek kendi dilinde: «Halkım bu videoda beni etiketliyor», diye ekledi. Video kesitinde ise Horiguchi'nin mikrofonla konuştuğu anlar ve UFC on Paramount+ logosu yer alıyor.
Detay
Bilgi
Dövüşe çağıran sporcu
Ramazon Temirov (Özbekistan, UFC dövüşçüsü)
Çağrı yapılan rakip
Kyoji Horiguchi (Japonya; Asu Almabayev'i mağlup eden)
Çağrı platformu
Instagram hikayesi (
Ana mesaj
Hazırlık beyanı ve izlenesi bir dövüş organizasyonu teklifi
Bu dövüş neden ilginç görünüyor?
Kyoji Horiguchi'nin Asu Almabayev karşısındaki zaferinden sonra Japon dövüşçüye olan ilgi daha da arttı. Ramazon Temirov'un bu rakibi seçmesi, oktagonda yüksek tempo, teknik ve sert bir mücadele beklentisi yaratıyor. Şimdi tüm gözler UFC yetkilileri ve rakip tarafın vereceği yanıta çevrilmiş durumda.
Sizce Ramazon Temirov ve Kyoji Horiguchi arasında bir dövüş düzenlenirse, bu karşılaşmada kimin şansı daha yüksek olur? Yorumlarınızı bekliyoruz!
Abonelikle reklam yok
Zamin Premium — aylık 4 900 UZS
Yorumlar0
…