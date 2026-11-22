Ayrıca hayranlarının yoğun ilgisine de dikkat çekerek kendi dilinde: «Halkım bu videoda beni etiketliyor», diye ekledi. Video kesitinde ise Horiguchi'nin mikrofonla konuştuğu anlar ve UFC on Paramount+ logosu yer alıyor.

«UFC, hazırım! Gel, bu rakibe karşı harika bir dövüş gerçekleştirelim», şeklinde bir çağrıda bulundu Temirov.

Ekran görüntüsünde görüldüğü üzere, Ramazon Temirov bu paylaşıma ufconparamount ve ufc hesaplarını etiketleyerek şu notu düştü:

Dövüşçü, resmi Instagram hesabındaki hikayesinde Kyoji Horiguchi'nin oktagondaki performansı ve röportajından bir kesit paylaşarak promosyona doğrudan bir çağrıda bulundu.

Detay Bilgi Dövüşe çağıran sporcu Ramazon Temirov (Özbekistan, UFC dövüşçüsü) Çağrı yapılan rakip Kyoji Horiguchi (Japonya; Asu Almabayev'i mağlup eden) Çağrı platformu Instagram hikayesi ( ramazan_temurov ), UFC ve UFC on Paramount+ etiketlendi Ana mesaj Hazırlık beyanı ve izlenesi bir dövüş organizasyonu teklifi

Bu dövüş neden ilginç görünüyor?

Kyoji Horiguchi'nin Asu Almabayev karşısındaki zaferinden sonra Japon dövüşçüye olan ilgi daha da arttı. Ramazon Temirov'un bu rakibi seçmesi, oktagonda yüksek tempo, teknik ve sert bir mücadele beklentisi yaratıyor. Şimdi tüm gözler UFC yetkilileri ve rakip tarafın vereceği yanıta çevrilmiş durumda.

Sizce Ramazon Temirov ve Kyoji Horiguchi arasında bir dövüş düzenlenirse, bu karşılaşmada kimin şansı daha yüksek olur? Yorumlarınızı bekliyoruz!