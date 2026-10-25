Inter, 91 ve 97. dakikalarda attığı gollerle Fiorentina karşısında geri dönüş galibiyeti aldı

İtalya Serie A'nın 8. haftası kapsamında Milano ekibi Inter kendi sahasında Fiorentina'yı konuk etti ve sezonun en dramatik ve heyecan dolu maçlarından birinde 2:1 skorla geri dönüş galibiyetine imza attı.

Milano temsilcisi maçın normal süresinin sonuna kadar geride götürdüğü karşılaşmada, hakemin uzatma dakikalarında bulduğu iki golle gerçek bir geri dönüş gerçekleştirdi.

Beklenmedik gol ve 91 ile 97. dakikalardaki kırılma anı

Şiddetli mücadelelere sahne olan karşılaşmanın asıl zirve noktası oyunun sonunda yaşandı:

Fiorentina öne geçti (65. dakika): Konuk ekip oyuncusu Alexandro, ikinci yarının ortalarında Inter kalesini havalandırarak Floransa ekibini öne geçirdi;

Thuram'ın kurtarıcı golü (91. dakika): Uzatma dakikalarının ilkinde Fransız forvet Marcus Thuram kritik bir gol atarak skoru 1:1'e getirdi;

Zielinski'nin galibiyet penaltısı (97. dakika): 97. dakikada ise Piotr Zielinski, kullanılan penaltıyı soğukkanlılıkla gole çevirerek Inter'e çok önemli 3 puanı kazandırdı.

Cristian Chivu yönetimindeki yenilmezlik serisi: 8 maç, 7 galibiyet

Bu galibiyet, Milano ekibinin şampiyonluk yarışındaki konumunu daha da sağlamlaştırdı:

Yenilmezlik serisi: Inter, Serie A'nın ilk 8 haftasında hiç mağlup olmadan 7 galibiyet ve 1 beraberlik kaydetti;

Tek puan kaybı: Chivu'nun öğrencileri sezonun tek beraberliğini sadece Roma deplasmanında (2:2) almıştı;

Önceki sonuçlar: Takım daha önce Monza (4:1), Cagliari (0:1), Napoli (3:2), Udinese (5:3), Parma (3:0) ve Bologna (1:3) karşısında parlak galibiyetler elde etmişti.

Son saniyeye kadar savaşan Milano ekibi, şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olduğunu bir kez daha kanıtladı.