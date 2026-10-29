İki kendi kalesine gol ve Provedel'in kurtarışları: Inter, Venezia'yı deplasmanda nasıl yendi?

İtalya Serie A'nın 9. haftasında oynanan Venezia - Inter karşılaşması beklenmedik bir senaryoya sahne oldu. Deplasmanda sahaya çıkan 'Nerazzurri' 2-0 galip gelse de, bu başarı takımın hücum futbolundan ziyade ev sahibi ekibin kendi kalesine attığı iki gol sayesinde geldi.

Maçın ardından Milan ekibinin teknik direktörü Cristian Chivu basına açıklamalarda bulunarak takımının sergilediği düşük kaliteli oyunu gizlemedi. Deneyimli çalıştırıcı, üç puanın şans ve tecrübe sayesinde alındığını açıkça itiraf etti.

Cristian Chivu: "İlk yarı, 2010 yılındaki Catania mağlubiyetini hatırlattı"

Inter'in resmi sitesine göre, teknik direktör maçtaki durgunluğu ve enerji eksikliğini şu şekilde açıkladı:

Enerji ve hız eksikliği: "Enerjimiz eksikti, çok yavaş hareket ediyorduk ve rakibin derin savunmasına karşı oynamaya hazır değildik. Savunma hattına yeterince baskı kuramadık, ancak üç günde bir sahaya çıktığınızda böyle durumlar yaşanabiliyor," dedi Chivu.

2010 yılından tarihi bir anı: "İlk yarı bana 2010 yılında Catania'da aldığımız 1-3'lük mağlubiyeti hatırlattı. Bugün biraz şanslı olduğumuz için kazandık. Başarıya inanmaya devam ettik ve elimizden geleni yaptık, ancak kabul etmek gerekir ki şans tamamen bizden yanaydı."

Rakibin kararlı direnişi: "Rakibi tebrik etmek lazım; boş alanları mükemmel bir şekilde kapattılar, bu yüzden kritik anlarda ileri çıkmak bizim için çok zordu. Bugün Provedel bizi kurtardı; tecrübemiz, gücümüz ve kararlılığımız ise işi bitirmemize yardımcı oldu."

Zorlu takvim ve minimum eforla 3 puan

Teknik direktöre göre, futbolcularda bazen minimum eforla kazanmanın mümkün olduğu yanılgısını yaratan psikolojik tuzaklar oluşabiliyor:

Yoğun takvimin etkisi: Şampiyonlar Ligi ve Serie A'daki üst üste maçlar, Inter'in fiziksel durumuna baskı yapıyor.

Sonuca etki eden faktörler: Milan ekibi en parlak futbolunu sergileyemese de, savunmadaki istikrar ve kritik anlardaki soğukkanlılık takıma puan tablosunda önemli 3 puanı getirdi.

Bu karşılaşma, Cristian Chivu'nun öğrencileri için önlerindeki ciddi sınavlar öncesinde savunma ve hücumdaki eksiklikleri gözden geçirmeleri adına önemli bir ders niteliğinde.