Fiorentina — Como: kadrolar ve canlı anlatım

·11·Spor
Fiorentina — Como: kadrolar ve canlı anlatım

İtalya Serie A kapsamındaki Fiorentina — Como karşılaşması 18 Ekim, 18:00'de (Taşkent saatiyle) başlayacak.

Maç başladığında olaylar canlı anlatım ile güncellenecektir.

Fiorentina ilk 11'i: 43. de Gea D., 3. Dragusin R., 44. Fagioli N., 20. Jimenez A., 30. Mastantuono F., 27. Ndour C., 25. N'Jie A., 32. Pellegrino M., 5. Pongracic M., 28. Pote, 33. Veri.

Fiorentina yedekleri: 74. Ademi A., 23. Beto, 4. Brescianini M., 53. Christensen O., 2. Dodo, 29. Gnonto W., 42. Inao Ulai K., 17. Joao Mario, 19. Lezzerini L., 72. Matteo B., 73. Pirro A., 21. Valdepenas V.

Fiorentina teknik direktörü: Vanoli P.

Como ilk 11'i: 1. Audero E., 8. Cacace M., 99. Chalobah T., 27. Couto Y., 7. Da Cunha L., 9. Douvikas A., 2. Kempf M. O., 30. Liberali M., 6. Millot E., 10. Paz N., 3. Varela A.

Como yedekleri: 42. Addai G., 20. Baturina M., 13. Dossena A., 18. Goldaniga E., 16. Kayky, 53. Kambwala W., 15. Lado A., 5. Perrone M., 4. Ramon J., 21. Ricci S., 17. Rodriguez J., 97. Sanchez R., 28. Smolcic I., 22. Vigorito M.

Como teknik direktörü: Fabregas C.

FiorentinaComoSerie AİtalyaFutbol
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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