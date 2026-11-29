Inter sahasında Genoa'yı 4-0 mağlup ederek 2. sıraya yükseldi
İtalya Serie A'nın 13. haftası kapsamında Milano ekibi Inter kendi sahasında Genoa'yı konuk etti. Karşılaşmada Cristian Chivu'nun öğrencileri, rakiplerinin kalesine dört gol göndererek 4-0 skorla farklı bir galibiyet elde ettiler.
Marcus Thuram'ın dublesi ve ilk yarıdaki üstünlük
Milano ekibi maçın kaderini daha ilk yarıdan belirledi. 29. dakikada takım kaptanı Lautaro Martínez perdeyi açarken, 40. dakikada Marcus Thuram farkı ikiye çıkardı. İlk yarının uzatma dakikalarında (45+3) Petar Sučić da adını skor tabelasına yazdırarak skoru 3-0'a getirdi.
İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan 'Nerazzurri', 54. dakikada Marcus Thuram'ın ikinci golüyle maçın sonucunu belirledi: 4-0.
Bu galibiyetin ardından Inter puanını 32'ye yükselterek puan durumunda 2. sıraya yerleşti. Cenova ekibi ise 16 puanla ligde 11. sırada kaldı.
Maç raporu ve temel istatistikler
İstatistikler
Resmi bilgiler
Turnuva ve hafta
İtalya Serie A, 13. hafta
Maç ve sonuç
Inter — Genoa 4-0
Goller
Lautaro Martínez (29'), Marcus Thuram (40', 54'), Petar Sučić (45+3')
Puan durumu
Inter — 32 puan (2. sıra); Genoa — 16 puan (11. sıra)
Inter kadrosu
Provedel, Bisseck, Akanji, Diouf, Barella, Sučić, Carlos Augusto (Stones, 59), Jones, Dimarco (Luis Enrique, 83), Thuram (Lavelli, 83), Lautaro Martínez (Esposito, 59)
Genoa kadrosu
Baylo, Marcandalli, Otoa, Vásquez, Kingsley, Viaf, Traoré (Frendrup, 56), Mitaj, Ellerston, Mikael, Osmajić (Venturino, 66), Messias (Vitinha, 57)
Sizce Cristian Chivu yönetiminde 2. sıraya yükselen Inter, bu sezon Scudetto yarışında ana favori haline gelebilir mi?
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