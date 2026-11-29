İtalya Serie A'nın 13. haftası kapsamında Milano ekibi Inter kendi sahasında Genoa'yı konuk etti. Karşılaşmada Cristian Chivu'nun öğrencileri, rakiplerinin kalesine dört gol göndererek 4-0 skorla farklı bir galibiyet elde ettiler.

Marcus Thuram'ın dublesi ve ilk yarıdaki üstünlük

Milano ekibi maçın kaderini daha ilk yarıdan belirledi. 29. dakikada takım kaptanı Lautaro Martínez perdeyi açarken, 40. dakikada Marcus Thuram farkı ikiye çıkardı. İlk yarının uzatma dakikalarında (45+3) Petar Sučić da adını skor tabelasına yazdırarak skoru 3-0'a getirdi.

İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan 'Nerazzurri', 54. dakikada Marcus Thuram'ın ikinci golüyle maçın sonucunu belirledi: 4-0.

Bu galibiyetin ardından Inter puanını 32'ye yükselterek puan durumunda 2. sıraya yerleşti. Cenova ekibi ise 16 puanla ligde 11. sırada kaldı.

Maç raporu ve temel istatistikler

İstatistikler Resmi bilgiler Turnuva ve hafta İtalya Serie A, 13. hafta Maç ve sonuç Inter — Genoa 4-0 Goller Lautaro Martínez (29'), Marcus Thuram (40', 54'), Petar Sučić (45+3') Puan durumu Inter — 32 puan (2. sıra); Genoa — 16 puan (11. sıra) Inter kadrosu Provedel, Bisseck, Akanji, Diouf, Barella, Sučić, Carlos Augusto (Stones, 59), Jones, Dimarco (Luis Enrique, 83), Thuram (Lavelli, 83), Lautaro Martínez (Esposito, 59) Genoa kadrosu Baylo, Marcandalli, Otoa, Vásquez, Kingsley, Viaf, Traoré (Frendrup, 56), Mitaj, Ellerston, Mikael, Osmajić (Venturino, 66), Messias (Vitinha, 57)

Sizce Cristian Chivu yönetiminde 2. sıraya yükselen Inter, bu sezon Scudetto yarışında ana favori haline gelebilir mi?

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