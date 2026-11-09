Milano'da önemli galibiyet: Inter, Cesc Fabregas'ın takımının 6 maçlık serisine son verdi

·6·Spor
Milano'da önemli galibiyet: Inter, Cesc Fabregas'ın takımının 6 maçlık serisine son verdi

İtalya Serie A'nın 11. haftasındaki kritik karşılaşmalardan birinde, puan tablosunun zirvesinde yer alan Milano temsilcisi Inter kulübü, sezonun sürpriz takımı Como'yu Giuseppe Meazza Stadyumu'nda ağırladı.

Çekişmeli ve yüksek tempolu geçen mücadelede Cristian Chivu'nun öğrencileri, ilk yirmi dakika içinde rakip fileleri iki kez havalandırarak 2-0'lık net bir galibiyet elde etti. Bu sonuç, Cesc Fabregas'ın ekibinin tüm kulvarlardaki 6 maçlık galibiyet serisine resmen son verdi.

Giuseppe Meazza'da 7 dakikalık baskı ve hızlı goller

Inter, maçın başından itibaren kontrolü tamamen eline aldı ve savunma hatalarını iyi değerlendirdi:

  • 12. dakikada Esposito ile açılış: Ev sahibinin art arda baskısı sonucunda Francesco Pio Esposito, savunmayı geride bırakarak topu ağlara gönderdi — 1-0;

  • 19. dakikada Thuram'ın isabetli vuruşu: Sadece 7 dakika sonra Fransız forvet Marcus Thuram, ceza sahası içindeki pozisyonu gole çevirerek Milan ekibinin üstünlüğünü ikiye çıkardı — 2-0;

  • Fabregas'ın değişiklikleri çare olmadı: İkinci yarıda Cesc Fabregas bir dizi değişiklik yaparak (Ricci, Caqueret, Liberali ve Chiddo oyuna girdi) hücum gücünü artırmaya çalıştı ancak Inter'in disiplinli savunma hattı geçit vermedi.

Maç raporu ve kadrolar

  • Serie A. 11. Hafta

    Inter — Como 2-0

    8 Kasım, Giuseppe Meazza Stadyumu

    Goller: Esposito (12), Thuram (19).

    Sarı Kart: Esposito (72, Inter).

  • Inter: Martinez, Akanji, Bastoni, Augusto, Spence, Barella, Çalhanoğlu (Sucic, 81), Zielinski (Mkhitaryan, 73), Dimarco (Diouf, 88), Esposito (Bonny, 73), Thuram (Pavard, 88).

  • Como: Sanchez, Couto (Liberali, 74), Ramon, Kempf, Valle (Chiddo, 74), Perrone (Ricci, 46), Milia, Da Cunha (Caqueret, 74), Paz, Baturina (Smolcic, 46), Douvikas.

Puan durumu: Şampiyonluk yarışında baskı arttı

Elde edilen galibiyet Inter'i şampiyonluk yarışında çok avantajlı bir konuma getirdi:

Sıra

Takım

Maç

Puan

Durum / Dinamik

1

Lazio

11

29

Lider, ancak takipçisi çok yakın

2

Inter

11

28

Farkı sadece 1 puana indirdi

3

Napoli

11

25

İlk üçte yer alıyor

4

Milan

11

24

Cenova galibiyetiyle ilk dörtte

5

Como

11

23

6 maçlık galibiyet serisi sona erdi, 5. sıraya geriledi

InterComoSerie ACesc Fabregasİtalya Ligi
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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