Milano'da önemli galibiyet: Inter, Cesc Fabregas'ın takımının 6 maçlık serisine son verdi
İtalya Serie A'nın 11. haftasındaki kritik karşılaşmalardan birinde, puan tablosunun zirvesinde yer alan Milano temsilcisi Inter kulübü, sezonun sürpriz takımı Como'yu Giuseppe Meazza Stadyumu'nda ağırladı.
Çekişmeli ve yüksek tempolu geçen mücadelede Cristian Chivu'nun öğrencileri, ilk yirmi dakika içinde rakip fileleri iki kez havalandırarak 2-0'lık net bir galibiyet elde etti. Bu sonuç, Cesc Fabregas'ın ekibinin tüm kulvarlardaki 6 maçlık galibiyet serisine resmen son verdi.
Giuseppe Meazza'da 7 dakikalık baskı ve hızlı goller
Inter, maçın başından itibaren kontrolü tamamen eline aldı ve savunma hatalarını iyi değerlendirdi:
12. dakikada Esposito ile açılış: Ev sahibinin art arda baskısı sonucunda Francesco Pio Esposito, savunmayı geride bırakarak topu ağlara gönderdi — 1-0;
19. dakikada Thuram'ın isabetli vuruşu: Sadece 7 dakika sonra Fransız forvet Marcus Thuram, ceza sahası içindeki pozisyonu gole çevirerek Milan ekibinin üstünlüğünü ikiye çıkardı — 2-0;
Fabregas'ın değişiklikleri çare olmadı: İkinci yarıda Cesc Fabregas bir dizi değişiklik yaparak (Ricci, Caqueret, Liberali ve Chiddo oyuna girdi) hücum gücünü artırmaya çalıştı ancak Inter'in disiplinli savunma hattı geçit vermedi.
Maç raporu ve kadrolar
Serie A. 11. Hafta
Inter — Como 2-0
8 Kasım, Giuseppe Meazza Stadyumu
Goller: Esposito (12), Thuram (19).
Sarı Kart: Esposito (72, Inter).
Inter: Martinez, Akanji, Bastoni, Augusto, Spence, Barella, Çalhanoğlu (Sucic, 81), Zielinski (Mkhitaryan, 73), Dimarco (Diouf, 88), Esposito (Bonny, 73), Thuram (Pavard, 88).
Como: Sanchez, Couto (Liberali, 74), Ramon, Kempf, Valle (Chiddo, 74), Perrone (Ricci, 46), Milia, Da Cunha (Caqueret, 74), Paz, Baturina (Smolcic, 46), Douvikas.
Puan durumu: Şampiyonluk yarışında baskı arttı
Elde edilen galibiyet Inter'i şampiyonluk yarışında çok avantajlı bir konuma getirdi:
Sıra
Takım
Maç
Puan
Durum / Dinamik
1
Lazio
11
29
Lider, ancak takipçisi çok yakın
2
Inter
11
28
Farkı sadece 1 puana indirdi
3
Napoli
11
25
İlk üçte yer alıyor
4
Milan
11
24
Cenova galibiyetiyle ilk dörtte
5
Como
11
23
6 maçlık galibiyet serisi sona erdi, 5. sıraya geriledi
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