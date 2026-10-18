Floransa'da şok: Como, deplasmanda Fiorentina'yı 3-1 mağlup etti

·10·Spor
Floransa'da şok: Como, deplasmanda Fiorentina'yı 3-1 mağlup etti

İtalya Serie A'nın 7. haftasında Floransa'daki Artemio Franchi Stadyumu'nda oynanan mücadelede, ligin en dikkat çekici takımlarından biri haline gelen Como deplasmanda köklü kulüp Fiorentina karşısında 3-1'lik net bir galibiyet aldı.

David De Gea'nın koruduğu kaleye art arda isabetli şutlar gönderen konuk ekip, rakibine neredeyse hiç şans tanımadı ve değerli üç puanı hanesine yazdırdı.

İlk yarıda iki hızlı gol ve Pongracic'in yanıtı

Karşılaşma, konuk ekibin oldukça aktif ve baskılı ataklarıyla başladı:

  • Liberali perdeyi açtı: 32. dakikada Como'nun organize atağı sonuç verdi; Mattia Liberali, düzgün bir vuruşla Floransa ekibinin kalecisi De Gea'yı mağlup etti (0-1);

  • Nicolas Paz'dan hızlı ikinci gol: Sadece dört dakika sonra, 36. dakikada yetenekli orta saha oyuncusu Nicolas Paz, takımının ikinci golünü atarak farkı ikiye çıkardı (0-2);

  • Devre sonunda umut ışığı: İlk yarının sonunda, 45. dakikada ev sahibi ekibin savunmacısı Marin Pongracic farkı bire indirerek 'Mor Menekşeler'e umut verdi: 1-2.

Duvikas'ın golü ve 1-3'lük sonuç

İkinci yarıya ev sahibi ekip beraberlik arayışıyla başlasa da, Como kontra atakta maçın fişini çekti:

  • 57. dakikada üçüncü gol: Anastasios Duvikas, rakip savunmadaki boşluğu iyi değerlendirerek topu ağlara gönderdi: 1-3;

  • Sağlam savunma: Kalan dakikalarda konuk ekibin savunma hattı ve kaleci Butez, rakibin tüm ataklarını başarıyla savuşturarak galibiyeti korudu.

Maç raporu

Serie A. 7. Hafta

Fiorentina — Como 1:3

Goller: Pongracic (45) — Liberali (32), Paz (36), Duvikas (57).

  • Fiorentina: De Gea, Jimenez (Dodo, 69), Vieri (Valdepenas, 64), Dragusin, Pongracic, Pedro Goncalves (Gnonto, 63), Mastantuono (Brescianini, 69), Ndour (Beto, 79), Fagioli, Ndiaye, Pellegrino.

  • Como: Butez, Chalobah (Ramon, 14), Valle (Kayki, 46), Smolcic, Kempf, Paz (Perrone, 61), Da Cunha (Ricci, 83), Liberali (Kambwala, 83), Millot, Caceres, Duvikas.

Puan durumu: Como zirveye yaklaşıyor

Bu önemli deplasman galibiyeti puan durumunu doğrudan etkiledi:

  • Como üst sıralarda: Bu galibiyetle puanını 14'e yükselten Como, ligin üst basamaklarına tırmanarak Avrupa kupaları mücadelesine ortak oldu;

  • Fiorentina krizde: Sezona çok kötü bir başlangıç yapan Floransa ekibi ise sadece 4 puanla 17. sırada kaldı.

FiorentinaComoSerie AFloransaFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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