Marcus Thuram neden Real Betis maçına gitmedi

Inter'in forveti Marcus Thuram fiziksel olarak toparlanma sürecini sürdürüyor ve sezon öncesi hazırlık maçlarını kaçırmak zorunda kalıyor. Fransız futbolcu, takımın son hazırlık maçının kadrosuna alınmadı ve yedek kulübesinde de yer almadı. Bu durum, taraftarlar ve uzmanlar arasında futbolcunun sağlığıyla ilgili haklı sorulara yol açtı. Konuyla ilgili Goal.com haber veriyor.

Goal.com ve FcInter 1908'in aktardığına göre deneyimli forvet için yaz tatili ve turnuvalar dönemi oldukça zorlu geçti. Milli takımda forma giyen futbolcu, fiziksel yüklenmeler ve eski sakatlıklarının etkileri nedeniyle henüz ideal sportif formunun gerisinde. Teknik ekip, risk almak yerine oyuncuyu özel bir program kapsamında çalıştırmayı tercih etti.

Fiziksel zorluklar ve sakatlık geçmişi

1997 doğumlu Fransız forvet, geçen sezonun ikinci yarısında baldır kaslarındaki sorunlar nedeniyle sıkıntı yaşamıştı. Sezon sonunda Serie A ve İtalya Kupası'nı kazanma yolunda katkı sağlamış olsa da bu sakatlık daha sonra da kendini gösterdi. Didier Deschamps yönetimindeki Fransa Milli Takımı'nda da büyük bir dikkatle takip edildi ve Dünya Kupası'nın grup aşamasında yalnızca 1 dakika oynadı.

Ağustos ayının ortasında kulübe dönen Thuram, Appiano Gentile tesislerinde toparlanma sürecine başladı. Ancak art arda iki büyük turnuva ve uzun süren iyileşme süreci, genel hazırlığını olumsuz etkiledi. Şu anda futbolcunun eski patlayıcı hızını ve çevikliğini tamamen yeniden kazanması gerekiyor.

Teknik ekibin kararı ve gelecek planları

Inter yönetimi ve teknik ekip, futbolcunun sağlığını riske atmamaya karar verdi. Bu nedenle Thuram, Bari'de Real Betis 'e karşı oynanacak hazırlık maçına götürülmedi. Deplasmanda antrenman imkânlarının sınırlı olması ve maç temposundan uzak kalma ihtimali göz önünde bulundurularak Milano'da kalması uygun görüldü.

Kulübün basın servisinin açıklamasına göre futbolcunun durumu ciddi değil; yalnızca tesislerdeki imkânlardan yararlanarak tam kapasiteyle çalışması gerekiyor. Seyahat ve uçuşlarla zaman kaybetmek yerine Appiano Gentile'de antrenman yapması tercih edildi. Bu, Thuram'ın daha hızlı şekilde ilk 11 seviyesine dönmesini sağlayacak.

Borussia Mönchengladbach'ın eski forveti, yeni sezon başlamadan önce en iyi kondisyonuna ulaşmak için elinden geleni yapıyor. Inter'in hücum hattındaki böylesine önemli bir futbolcunun sağlıklı ve fiziksel olarak güçlü biçimde takıma dönmesi, şampiyona öncesinde belirleyici önem taşıyor. Kulüp uzmanları, oyuncunun toparlanma sürecini sıkı kontrol altında tutuyor.