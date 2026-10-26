Milan, Udinese'yi deplasmanda net bir skorla mağlup ederek ilk dörde döndü

İtalya Serie A'nın 8. haftasında deplasmanda sahaya çıkan Milan kulübü, Friuli Stadyumu'nda Udinese konuk oldu ve 2:0 skorla önemli ve net bir galibiyet aldı.

Ruben Amorim'in öğrencileri, maçın başından itibaren kontrolü ele alarak her iki yarıda buldukları birer golle puan tablosunun zirvesi için mücadelesini sürdürüyor.

Hızlı başlangıç ve galibiyetin perçinlenmesi

Ev sahibinin savunma planları ilk dakikalardan itibaren bozuldu:

6. dakika (Pulisic'ten hızlı gol): Maçın henüz başında Amerikalı kanat oyuncusu Christian Pulisic, rakip kaleciyi mağlup ederek Rossoneri'yi öne geçirdi (0:1);

65. dakika (Hutchinson'ın belirleyici vuruşu): İkinci yarıda Udinese beraberlik arayışındayken, Hutchinson bir kontra atağı başarıyla sonuçlandırarak skoru 0:2'ye getirdi;

Kontrol ve disiplin: Sahada tecrübeli Luka Modrić önderliğindeki orta saha hattı top kontrolünü tamamen elinde tuttu ve kalesini gole kapattı.

Puan durumu: 18 puan ve ilk dörde dönüş

Alınan bu üç puan, Milanlıların konumunu ciddi şekilde iyileştirdi:

Milan 4. sıraya yükseldi: Amorim'in takımı puanını 18'e yükselterek lig tablosunda 4. sıraya döndü ve zirve yarışındaki yerini sağlamlaştırdı;

Udinese tehlikeli bölgede: Bu sezon zor günler geçiren Udine ekibinin hanesinde sadece 4 puan bulunuyor ve lig tablosunda 17. sırada kalmaya devam ediyorlar.

Maç raporu:

Serie A. 8. Hafta

Udinese — Milan 0:2

25 Ekim, Friuli Stadyumu