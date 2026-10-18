Milan — Atalanta: kadrolar ve canlı anlatım
İtalya Serie A kapsamındaki Milan — Atalanta karşılaşması 18 Ekim, 21:00'de (Taşkent saatiyle) başlayacak.
Maç başladığında olaylar canlı anlatımda güncellenecektir.
Milan ilk 11'i: 16. Maignan M. (kaptan), 21. Chukwueze S., 5. De Winter K., 34. Thiaw M., 14. Modrić L., 22. Moreira D., 80. Musah Y., 31. Pavlović S., 11. Pulisic C., 12. Rabiot A., 9. Ramos G.
Milan teknik direktörü: Amorim R.
Atalanta ilk 11'i: 29. Carnesecchi M., 16. Bellanova R., 47. Bernasconi L., 17. De Ketelaere C., 13. Ederson (kaptan), 23. Kolašinac S., 31. Christensen T., 90. Krstović N., 8. Pašalić M., 11. Rowe E., 10. Samardžić L.
Atalanta teknik direktörü: Sarri M.
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