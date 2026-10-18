Milan — Atalanta: kadrolar ve canlı anlatım

·8·Spor
Milan — Atalanta: kadrolar ve canlı anlatım

İtalya Serie A kapsamındaki MilanAtalanta karşılaşması 18 Ekim, 21:00'de (Taşkent saatiyle) başlayacak.

Maç başladığında olaylar canlı anlatımda güncellenecektir.

Milan ilk 11'i: 16. Maignan M. (kaptan), 21. Chukwueze S., 5. De Winter K., 34. Thiaw M., 14. Modrić L., 22. Moreira D., 80. Musah Y., 31. Pavlović S., 11. Pulisic C., 12. Rabiot A., 9. Ramos G.

Milan teknik direktörü: Amorim R.

Atalanta ilk 11'i: 29. Carnesecchi M., 16. Bellanova R., 47. Bernasconi L., 17. De Ketelaere C., 13. Ederson (kaptan), 23. Kolašinac S., 31. Christensen T., 90. Krstović N., 8. Pašalić M., 11. Rowe E., 10. Samardžić L.

Atalanta teknik direktörü: Sarri M.

MilanAtalantaİtalya Serie AFutbolCanlı Skor
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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