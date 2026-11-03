Serie A'da İstifa: Udinese, 8 Maçlık Galibiyet Hasretinin Ardından Yeni Teknik Direktörünü Atadı

İtalya Serie A'da bir teknik direktör değişikliği daha yaşandı. Başarısızlık sarmalına giren ve küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Udinese kulübü, takımın yeni teknik direktörünü resmen açıkladı. Bu göreve İtalyan uzman Paolo Zanetti getirildi.

43 yaşındaki teknik adam, takımın başında Alman Kosta Runjaic'in yerini aldı. Kulüp yönetimi, krizi durdurmak ve takımı tehlikeli bölgeden kurtarmak amacıyla Zanetti ile sezon sonuna kadar geçerli bir sözleşme imzaladı.

Runjaic neden gitti? Krizin nedenleri

Teknik direktörün görevine son verilmesinin temel nedeni, takımın son dönemdeki keskin düşüşü ve tatmin edici olmayan sonuçlarıydı:

8 maçlık galibiyet hasreti: Udinese, İtalya liginde üst üste 8 maçtır sahadan galibiyetle ayrılamıyordu;

19. sıradaki felaket: Puan kayıplarının devam etmesi sonucunda takım, Serie A puan durumunda 19. sıraya, yani doğrudan düşme hattına geriledi;

Yönetim kararı: Sonuçların kötüye gitmesi, kulüp yönetimini Runjaic ile iş birliğini derhal sonlandırmaya zorladı.

Paolo Zanetti: Yeni kurtarıcı ve önündeki görev

Udinese'yi ligde tutma görevi verilen Paolo Zanetti, İtalyan futbolunda zor durumdaki takımlarla çalışma konusunda deneyime sahip: