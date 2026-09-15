İnanılmaz geri dönüş!: Inter 0:2'den dönerek Udinese'yi 5:3 mağlup etti

İtalya Serie A'nın 4. haftası, tüm sezonun en unutulmaz, akılalmaz ve gollü karşılaşmalarından birine sahne oldu. Ligin son şampiyonu Inter, sahasında Udinese'yi konuk ettiği ve tam bir gol şölenine dönüşen mücadelede 5:3'lük skorla muhteşem bir geri dönüşe imza attı. Karşılaşma ev sahibi ekip için tam bir şokla başladı: Udinese, ilk 16 dakika içinde bulduğu iki golle Milano taraftarlarını şaşkına çevirdi. Ancak şampiyonluk karakterini sahaya yansıtan Simone Inzaghi'nin öğrencileri, pes etmek yerine rakip kaleyi abluka altına aldı ve 5 gol atarak zorlu bir geri dönüşü başardı.

Carlos Augusto, Nicolo Barella, Marcus Thuram, genç yetenek Francesco Pio Esposito ve Ange-Yoan Bonny'nin golleri, "Nerazzurri"ye 3 puanı getirdi. Bu galibiyetle puanını 12'ye yükselten Inter, averajla 2. sırada yer alıyor; aynı puana sahip başkent ekibi Roma ise ligde liderliğini sürdürüyor. Peki, Milano ekibinin savunması neden ilk dakikalarda bu kadar hata yaptı, Inzaghi'nin hücum hattı rakibi nasıl dağıttı ve Serie A'da 12 puanlı iki dev arasındaki Scudetto yarışı ne kadar kızışıyor?

0:2'den 5:3'e: San Siro'da drama ve beş farklı kahraman

Maçın kaderini belirleyen tarihi anlar:

Udinese'nin sürpriz başlangıcı: 9. dakikada James Abankwah perdeyi açarken, kısa süre sonra 16. dakikada Jurgen Ekkelenkamp Inter kalesini ikinci kez havalandırarak skoru 0:2'ye getirdi;

İlk yarıda denge: Panik yapmayan Inter, 26. dakikada Carlos Augusto'nun golüyle farkı bire indirdi, 35. dakikada ise Nicolo Barella'nın şık vuruşuyla skoru eşitledi: 2:2;

İkinci yarıda gol yağmuru: 57. dakikada Marcus Thuram takımını ilk kez öne geçirdi, 67. dakikada genç yıldız Esposito farkı ikiye çıkardı (4:2), 79. dakikada ise oyuna sonradan giren Bonny beşinci golü kaydetti: 5:2;

90+1. dakikada teselli golü: Uzatma dakikalarında Gue, attığı golle maçın skorunu 5:3 olarak belirledi.

Yıldız rotasyonu ve kadro mücadelesi

Her iki takımın teknik direktörlerinin uyguladığı taktikler ve oyuncular:

Inter'in savaşçı kadrosu: Josep Martinez, Manuel Akanji, John Stones (62' Benjamin Pavard), Alessandro Bastoni (70' Federico Dimarco), Andy Diouf, Nicolo Barella, Piotr Zielinski (82' Aleksandar Stankovic), Henrikh Mkhitaryan (62' Curtis Jones), Carlos Augusto, Marcus Thuram (70' Ange-Yoan Bonny) ve Francesco Pio Esposito;

Udinese'nin şiddetli direnişi: Maduka Okoye, James Abankwah, Christian Kabasele, Enzo Ebosse, Mergim Vojvoda (74' Nicolo Bertola), Jesper Karlstrom, Lennon Miller (73' Giorgi Chakvetadze), Hassane Kamara, Maximiliano Gomez (61' Ibrahima Gue), Jurgen Ekkelenkamp (80' Sandi Lovric) ve Keinan Davis;

Inzaghi'nin mükemmel hamleleri: Thuram yerine Bonny, Stones yerine Pavard ve Bastoni yerine Dimarco'nun oyuna girmesi, Inter'in maç sonundaki baskısının azalmasına izin vermedi.

Puan durumunda sıcak takip: Roma ve Inter düellosu

4. hafta sonunda İtalya'da güç dengeleri:

Inter 2. sırada: Dört maçta 4 galibiyet alarak 12 puan toplayan Milano ekibi, averaj farkıyla 2. sırada yer alıyor;

Roma'nın liderliği: Inter gibi 12 puan toplayan ve kendi maçında Torino'yu 2:0 yenen Roma, averajla ligin zirvesinde bulunuyor;

Udinese 13. sırada: Şampiyonun kalesine 3 gol atarak cesur bir oyun sergileyen konuk ekip, 4 puanla 13. sırada kaldı.

Milano ekibinin sahasındaki bu fantastik galibiyet, Inter'in pes etmeyen ruhunun ve hücum potansiyelinin her türlü zorlu durumu aşabileceğini bir kez daha kanıtladı.

Sizce Inter, bu sezon Roma'nın güçlü rekabetine karşı durup şampiyonluk unvanını koruyabilecek mi? San Siro'da 3 gol yiyen savunma hattı şampiyonluk yolunda bir risk oluşturuyor mu? Analizlerinizi yorumlarda paylaşın ve Serie A'daki bu 8 gollü çılgın karşılaşmayı tüm futbolseverlerle paylaşın!