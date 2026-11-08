Serie A 11. Hafta: Milan ve Atalanta deplasmanda kritik galibiyetler aldı

·27·Spor
Serie A 11. Hafta: Milan ve Atalanta deplasmanda kritik galibiyetler aldı

İtalya Serie A'nın 11. haftasından oynanan karşılaşmalar sona erdi. Haftanın önemli maçlarında şampiyonluk yarışına dahil olan Milan, deplasmanda Genoa'yı 2-1 mağlup ederken, Bergamo ekibi Atalanta ise Monza karşısında 1-0'lık skorla altın değerinde üç puanın sahibi oldu.

Genoa'da hızlı goller ve gergin final: Genoa — Milan 1:2

Milan, ilk dakikalardan itibaren kurduğu baskıyla oyunun kaderini ilk yirmi dakikada belirledi:

  • Cisse'den hızlı gol: 13. dakikada Cisse rakip fileleri havalandırarak Milan'ı öne geçirdi — 0:1;

  • Pulisic'ten farkı açan gol: 19. dakikada Christian Pulisic skoru değiştirerek takımının üstünlüğünü perçinledi — 0:2;

  • Son dakikalarda heyecan: Ev sahibi ekip 88. dakikada Ellertsson'un golüyle farkı bire indirdi ve son saniyelerde baskı kurdu ancak Milan savunması galibiyeti korumayı başardı.

Bergamo ekibinden kritik deplasman zaferi: Monza — Atalanta 0:1

Üst sıralara tırmanmak isteyen Atalanta, küme düşme hattındaki Monza deplasmanında soğukkanlı bir oyun sergiledi:

  • Krstovic'ten tek vuruş: İkinci yarının başında, 49. dakikada Krstovic'in kaydettiği tek gol maçın sonucunu belirledi ve Bergamo ekibine değerli üç puanı getirdi.

Maç raporları ve kadrolar

  • Genoa — Milan 1:2

    Goller: Ellertsson (88) — Cisse (13), Pulisic (19).

    Milan: Maignan, Thiaw, de Winter, Diawara (Terracciano, 62), Moreira, Modric, Rabiot, Musah (Estupinan, 87), Pulisic (Jashari, 79), Cisse (Hutchinson, 61), Ramos.

  • Monza — Atalanta 0:1

    Gol: Krstovic (49).

    Atalanta: Carnesecchi, Zappacosta, Scalvini, Kolasinac (Obrić, 80), Bernasconi, Ederson, Pasalic, Elmas (Rowe, 75), de Ketelaere, Zalewski, Krstovic (Kessie, 83).

Puan durumu

Bu karşılaşmaların ardından takımların puan durumundaki yerleri şu şekilde oluştu:

Sıra

Takım

Maç

Puan

Durum / Hedef

4

Milan

11

24

Liderlik takibinde ilk dörtte

12

Atalanta

11

14

Galibiyetle orta sıralara yükseldi

13

Genoa

11

13

İç saha mağlubiyeti sonrası 13. sırada

18

Monza

11

7

Tehlikeli bölgede kalmaya devam ediyor

İtalya Serie AMilanAtalantaGenoaFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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