Milan derbisinde Milan, Inter'i 3-1 mağlup ederek ilk dörde girdi
İtalya Serie A'nın 10. haftasının merkez karşılaşması olan ve milyonlarca taraftarın merakla beklediği efsanevi Milan derbisi gerçekleşti. San Siro'da oynanan şiddetli mücadelede Ruben Amorim yönetimindeki Milan ezeli rakibi Inter'i 3-1 mağlup ederek önemli ve unutulmaz bir galibiyet kutladı.
Rossoneri, daha ilk yarıda rakip kaleyi üç kez havalandırarak maçın kaderini neredeyse belirledi.
Maçın kroniği: Milan'ın müthiş başlangıcı ve 4 gol
Karşılaşma ev sahibinin sert ve hızlı ataklarıyla başladı:
Erken goller (4. ve 10. dakikalar): Maça büyük bir baskıyla başlayan Milan, 4. dakikada Christian Pulisic'in isabetli şutuyla skoru açtı. Sadece 6 dakika sonra, 10. dakikada Adrien Rabiot farkı ikiye çıkardı (2-0);
Bastoni'nin cevabı (22. dakika): Inter, erken gollerin ardından toparlandı ve 22. dakikada Alessandro Bastoni'nin golüyle farkı azalttı (2-1);
Devre arası öncesi son nokta (43. dakika): İlk yarının bitimine doğru Diego Moreira rakip kaleciyi bir kez daha üzdü ve skoru 3-1'e getirdi;
İkinci yarı kontrolü: İkinci 45 dakikada Rossoneri savunmada disiplinli hareket ederek skoru korudu.
Puan durumundaki durum
Bu derbideki galibiyet, Serie A zirvesindeki rekabeti daha da kızıştırdı:
Milan ilk dörtte: Kazanılan 3 puan sayesinde Ruben Amorim'in öğrencileri puanlarını 21'e yükselterek lig tablosunda 4. sıraya yerleşti;
Inter 2. sırada kaldı: Mağlup olan Nerazzurri, 25 puanla lig tablosunun 2. sırasında kalmaya devam ediyor.
Protokol ve kadrolar
Serie A. 10. Hafta
Milan — Inter 3-1
Goller: Pulisic (4), Rabiot (10), Moreira (43) — Bastoni (22).
Sarı kartlar: De Winter (49), Moreira (52).
İlk 11'ler:
Milan: Maignan, Ghila, De Winter, Pavlovic, Diawara (Bartesaghi, 83), Moreira, Musah (Jashari, 83), Modric, Pulisic (Cisse, 83), Rabiot, Ramos.
Inter: Martinez, Bisseck (Bonny, 82), Akanji, Bastoni (Dimarco, 82), Spence, Barella (Esposito, 82), Diouf (Mkhitaryan, 72), Çalhanoğlu, Carlos Augusto, Sucic, Thuram.
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