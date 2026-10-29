Milan, San Siro'da mağlup oldu; Inter gol atmadan kazandı

·2·Spor
Milan, San Siro'da mağlup oldu; Inter gol atmadan kazandı

İtalya Serie A'nın 9. haftasında oynanan karşılaşmalar, Milanlı taraftarlar için oldukça farklı duygularla sona erdi. San Siro'da Bologna'yı konuk eden Milan, sahasında 2-4'lük skorla beklenmedik bir mağlubiyet alarak önemli puanlar kaybetti.

Öte yandan, puan durumunun zirvesinde yer alan Inter, deplasmanda küme düşme hattındaki Venezia'ya karşı 2-0'lık galibiyet elde ederek 25 puanla liderliğini perçinledi.

San Siro'da drama: Cissé'nin dublesi ve Mbangula'nın resitali

Milan ile Bologna arasındaki mücadele tam bir gol şovuna dönüştü:

  • Cissé'nin hızlı golü: Karşılaşma ev sahibi ekip için harika başladı; henüz 1. dakikada Cissé skoru açarak Rossoneri'yi öne geçirdi (1-0);

  • Mbangula'nın cevabı ve ilk yarı: 8. dakikada Bologna adına Mbangula dengeyi sağladı (1-1). 27. dakikada ise Cissé duble yaparak Milan'ı tekrar öne geçirdi (2-1);

  • İkinci yarıda felaket: İkinci yarıda Bologna kontrolü tamamen eline aldı. 60. dakikada Bartesaghi kendi kalesine gol atarken, 62 ve 86. dakikalarda Mbangula iki kez daha fileleri havalandırarak hat-trick yaptı ve takımına 4-2'lik sansasyonel bir galibiyet getirdi.

Venezia'da garip galibiyet: Inter'e iki kendi kalesine gol yetti

Lig lideri Inter, deplasman maçında oldukça zorlandı ancak son dakikalarda rakibinin hatalarıyla istediği sonucu aldı:

  • Zorlu 75 dakika: Savunmaya ağırlık veren Venezia, uzun süre Inter'in ataklarını başarıyla savuşturdu;

  • Üst üste kendi kalesine goller: Maçın 79. dakikasında Moreno kendi kalesine gol atarak skoru açtı, sadece üç dakika sonra 82. dakikada Halhal da kendi kalesini vurarak skoru 0-2'ye getirdi;

  • Yalnız liderlik: Alınan 3 puanla Simone Inzaghi'nin öğrencileri puanını 25'e yükseltti ve lig tablosunda en yakın takipçileriyle farkı açtı.

Resmi maç raporu

İtalya Serie A, 9. Hafta

Milan — Bologna 2:4

  • Goller: Cissé (1, 27) — Mbangula (8, 62, 86), Bartesaghi (60 k.k.);

  • Milan kadrosu: Maignan, Tomori (Modrić, 46), De Winter, Pavlović, Estupiñán (Diawara, 58), Musah, Jashari, Hutchinson (Pulisic, 58), Cissé, Bartesaghi (Camarda, 63), Ramos;

  • Bologna kadrosu: Skorupski, Darmian (Vitík, 58), Casale (Helland, 79), Theate (Thorbern, 70), Zortea, Pobega, Ferguson, Alhassan, Bernardeschi (Cambiaghi, 59), Odgaard, Mbangula.

Venezia — Inter 0:2

  • Goller: Moreno (79 k.k.), Halhal (82 k.k.);

  • Venezia kadrosu: Stanković, Halhal, Juan Jesus, Moreno, Mazzocchi (Haps, 76), Perez, Sow, Helgason (Bašić, 68), Heno, Lauberbach (Leboa, 68), Adams;

  • Inter kadrosu: Provedel, Bisseck (Akanji, 46), Bastoni, Carlos Augusto, Diouf, Sučić (Barella, 46), Stanković (Çalhanoğlu, 46), Zieliński, Dimarco, Thuram (Spence, 86), Bonny (Esposito, 65).

Milano'nun iki devi için hafta farklı geçti: Inter şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlerken, Milan savunmadaki ciddi kriz nedeniyle puan kaybı yaşadı.

Serie AMilanInterBolognaİtalya
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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