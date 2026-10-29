Milan, San Siro'da mağlup oldu; Inter gol atmadan kazandı

İkinci yarıda felaket: İkinci yarıda Bologna kontrolü tamamen eline aldı. 60. dakikada Bartesaghi kendi kalesine gol atarken, 62 ve 86. dakikalarda Mbangula iki kez daha fileleri havalandırarak hat-trick yaptı ve takımına 4-2'lik sansasyonel bir galibiyet getirdi.