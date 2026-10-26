Şampiyonluk kupa için feda mı ediliyor? Mirjalol Qosimov gerçekleri açıkladı

Özbekistan Süper Ligi kapsamında oynanan dramatik maçta OKMK kendi sahasında ligde kalma mücadelesi veren Qo‘qon-1912 takımını ağırladı ve zorlanarak 2:1 skorla galip geldi.

Karşılaşmanın ardından Almaliq ekibinin teknik direktörü Mirjalol Qosimov basın toplantısına katıldı ve kazanılan 3 puan önemli olsa da öğrencilerinin sergilediği oyunu, enerjiyi idare etme çabalarını ve sahadaki rehaveti açıkça eleştirdi.

OKMK hocası, takımının 1:0 öndeyken rehavete kapılmasının bedelinin çok ağır olabileceğini hatırlattı:

«Koşmadan sonuç alınmaz»: Teknik adam, rakip bir kişi eksik kalmasına rağmen inisiyatifi kaybettiklerini ve kendi hatalarıyla onlara fırsat tanıdıklarını vurguladı.

Rakibin taktiğine teslim olmak: Deneyimli çalıştırıcı, takımın kombinasyon ve kısa paslar yerine ilk yarıda Qo‘qon'un işine gelen uzun toplara yönelmesini ve ikinci toplar için yapılan mücadeleleri kaybetmelerini eleştirdi;

Elden kaçan üstünlük: «En önemlisi üç puanı aldık. Ancak yine dramatik bir oyun, yine sinir bozucu anlar... 1:0 iken pozisyonları değerlendirebilseydik skor farklı olurdu. Az kalsın puan kaybediyorduk», dedi Qosimov;

OKMK'nın Özbekistan Kupası yarı finaline yükselmesinin ligdeki maçları etkileyip etkilemeyeceği sorusuna teknik direktör net bir yanıt verdi:

Enerjiyi idare etme hatası: «En kötü yanı da bu; enerjiyi idare edeceğiz diye sahada yeterince çaba göstermiyoruz. Bugün ikinci yarıda bu net bir şekilde görüldü. Bazıları rehavete kapıldı, kendine fazla özgürlük tanıdı ve skor 1:1'e geldi», dedi hoca;

Rotasyon olacak ama rehavet yok: Qosimov, mevcut kadroyu kullanarak rotasyon yapılacağını ancak lig maçlarına olan ilginin bir an bile azalmayacağını belirtti;