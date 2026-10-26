Şampiyonluk kupa için feda mı ediliyor? Mirjalol Qosimov gerçekleri açıkladı
Özbekistan Süper Ligi kapsamında oynanan dramatik maçta OKMK kendi sahasında ligde kalma mücadelesi veren Qo‘qon-1912 takımını ağırladı ve zorlanarak 2:1 skorla galip geldi.
Karşılaşmanın ardından Almaliq ekibinin teknik direktörü Mirjalol Qosimov basın toplantısına katıldı ve kazanılan 3 puan önemli olsa da öğrencilerinin sergilediği oyunu, enerjiyi idare etme çabalarını ve sahadaki rehaveti açıkça eleştirdi.
«Yine dramatik bir maç, yine heyecan fırtınası»: Qosimov'dan açık itiraf
OKMK hocası, takımının 1:0 öndeyken rehavete kapılmasının bedelinin çok ağır olabileceğini hatırlattı:
Elden kaçan üstünlük: «En önemlisi üç puanı aldık. Ancak yine dramatik bir oyun, yine sinir bozucu anlar... 1:0 iken pozisyonları değerlendirebilseydik skor farklı olurdu. Az kalsın puan kaybediyorduk», dedi Qosimov;
Rakibin taktiğine teslim olmak: Deneyimli çalıştırıcı, takımın kombinasyon ve kısa paslar yerine ilk yarıda Qo‘qon'un işine gelen uzun toplara yönelmesini ve ikinci toplar için yapılan mücadeleleri kaybetmelerini eleştirdi;
«Koşmadan sonuç alınmaz»: Teknik adam, rakip bir kişi eksik kalmasına rağmen inisiyatifi kaybettiklerini ve kendi hatalarıyla onlara fırsat tanıdıklarını vurguladı.
Kupa yarı finali ve Süper Lig: Yaklaşım değişecek mi?
OKMK'nın Özbekistan Kupası yarı finaline yükselmesinin ligdeki maçları etkileyip etkilemeyeceği sorusuna teknik direktör net bir yanıt verdi:
Enerjiyi idare etme hatası: «En kötü yanı da bu; enerjiyi idare edeceğiz diye sahada yeterince çaba göstermiyoruz. Bugün ikinci yarıda bu net bir şekilde görüldü. Bazıları rehavete kapıldı, kendine fazla özgürlük tanıdı ve skor 1:1'e geldi», dedi hoca;
Rotasyon olacak ama rehavet yok: Qosimov, mevcut kadroyu kullanarak rotasyon yapılacağını ancak lig maçlarına olan ilginin bir an bile azalmayacağını belirtti;
«Tek bir taraftar için bile oynamak şart»: Mirjalol Qosimov, futbolun öncelikle seyirciler için olduğunu vurgulayarak, tribünde tek bir taraftar olsa dahi takımın tüm gücüyle oynaması gerektiğini hatırlattı.
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