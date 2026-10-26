Şampiyonluk kupa için feda mı ediliyor? Mirjalol Qosimov gerçekleri açıkladı

·14·Spor
Şampiyonluk kupa için feda mı ediliyor? Mirjalol Qosimov gerçekleri açıkladı

Özbekistan Süper Ligi kapsamında oynanan dramatik maçta OKMK kendi sahasında ligde kalma mücadelesi veren Qo‘qon-1912 takımını ağırladı ve zorlanarak 2:1 skorla galip geldi.

Karşılaşmanın ardından Almaliq ekibinin teknik direktörü Mirjalol Qosimov basın toplantısına katıldı ve kazanılan 3 puan önemli olsa da öğrencilerinin sergilediği oyunu, enerjiyi idare etme çabalarını ve sahadaki rehaveti açıkça eleştirdi.

«Yine dramatik bir maç, yine heyecan fırtınası»: Qosimov'dan açık itiraf

OKMK hocası, takımının 1:0 öndeyken rehavete kapılmasının bedelinin çok ağır olabileceğini hatırlattı:

  • Elden kaçan üstünlük: «En önemlisi üç puanı aldık. Ancak yine dramatik bir oyun, yine sinir bozucu anlar... 1:0 iken pozisyonları değerlendirebilseydik skor farklı olurdu. Az kalsın puan kaybediyorduk», dedi Qosimov;

  • Rakibin taktiğine teslim olmak: Deneyimli çalıştırıcı, takımın kombinasyon ve kısa paslar yerine ilk yarıda Qo‘qon'un işine gelen uzun toplara yönelmesini ve ikinci toplar için yapılan mücadeleleri kaybetmelerini eleştirdi;

  • «Koşmadan sonuç alınmaz»: Teknik adam, rakip bir kişi eksik kalmasına rağmen inisiyatifi kaybettiklerini ve kendi hatalarıyla onlara fırsat tanıdıklarını vurguladı.

Kupa yarı finali ve Süper Lig: Yaklaşım değişecek mi?

OKMK'nın Özbekistan Kupası yarı finaline yükselmesinin ligdeki maçları etkileyip etkilemeyeceği sorusuna teknik direktör net bir yanıt verdi:

  • Enerjiyi idare etme hatası: «En kötü yanı da bu; enerjiyi idare edeceğiz diye sahada yeterince çaba göstermiyoruz. Bugün ikinci yarıda bu net bir şekilde görüldü. Bazıları rehavete kapıldı, kendine fazla özgürlük tanıdı ve skor 1:1'e geldi», dedi hoca;

  • Rotasyon olacak ama rehavet yok: Qosimov, mevcut kadroyu kullanarak rotasyon yapılacağını ancak lig maçlarına olan ilginin bir an bile azalmayacağını belirtti;

  • «Tek bir taraftar için bile oynamak şart»: Mirjalol Qosimov, futbolun öncelikle seyirciler için olduğunu vurgulayarak, tribünde tek bir taraftar olsa dahi takımın tüm gücüyle oynaması gerektiğini hatırlattı.

OKMKQo‘qon-1912Mirjalol QosimovÖzbekistan Süper LigiFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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