90+1. dakikada dram: AGMK son saniyelerde Lokomotiv'den galibiyeti kopardı

Özbekistan Süper Ligi'nin 26. haftası kapsamında başkent Taşkent'te taraftarlar için gerçek bir futbol draması yaşandı. Çekişmeli geçen mücadelede, Mirjalol Qosimov yönetimindeki AGMK kulübü, Lokomotiv'e konuk oldu ve son dakikalarda 2-1'lik skorla önemli bir geri dönüş galibiyetine imza attı.

Karşılaşma, ilk saniyelerden hakemin son düdüğüne kadar yüksek tempo ve sert ikili mücadelelere sahne oldu.

Hızlı başlangıç ve 90+1'de gelen galibiyet golü

Maçın başlangıcı ev sahibi ekip için soğuk duş etkisi yarattı:

1. dakikada gol: Henüz ilk dakika dolmadan Aziz Xolmurodov rakip fileleri havalandırarak AGMK'yi öne geçirdi;

Demiryolcular'ın cevabı: Erken yenen golün ardından baskısını artıran Lokomotiv, 11. dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen tecrübeli golcü Temurxo‘ja Abduxoliqov, 11 metrelik atışı gole çevirerek skoru eşitledi: 1-1;

Haqnazari'den süper galibiyet: Maçın berabere biteceği düşünülürken, hakemin eklediği 90+1. dakikada oyuna sonradan giren Siyavash Haqnazar, Ali Abdurahmonov'un pasını gole çevirerek Almaliq ekibine altın değerinde üç puanı getirdi.

Puan durumunda kritik değişiklikler

Bu önemli galibiyetin ardından lig tablosunun üst sıralarında değişiklik yaşandı:

AGMK: Puanını 45'e çıkaran takım, Süper Lig puan durumunda 4. sıraya yükseldi;

Lokomotiv: Kendi sahasında puan kaybeden başkent ekibi, 40 puanla ligin 7. sırasında kaldı.

Maç özeti:

Süper Lig, 26. Hafta

Lokomotiv — AGMK 1:2

Goller: Temurxo‘ja Abduxoliqov 11 (pen.) — Aziz Xolmurodov 1, Siyavash Haqnazar 90+1.

Sarı kartlar: Islom Turdialiyev 60, Sardor Karimov 88, Sardor Mirzayev 90+1.

Kadrolar: