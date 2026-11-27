Tavares'in dublesi Xorazm'a deplasmanda Qo'qon-1912 karşısında net bir galibiyet getirdi
Özbekistan Süper Ligi'nin 29. haftası kapsamında Qo'qon-1912 kendi sahasında Xorazm takımını ağırladı ve 0-2 mağlup oldu. Konuk ekipte Rafael Tavares maçın yıldızı oldu.
Maçın detayları ve önemli anlar
İlk yarıda gol sesi çıkmazken, ikinci yarıda konuk ekip fırsatları iyi değerlendirdi:
60. dakika (0-1): Rafael Tavares düzgün bir vuruşla perdeyi açtı.
80. dakika (0-2): Yedekten oyuna giren Maksim Shiryayev'in pasında Tavares bir kez daha fileleri havalandırarak duble yaptı ve maçın sonucunu belirledi.
Puan durumundaki değişiklikler
Bu kritik galibiyetin ardından takımların Süper Lig'deki konumları şu şekilde şekillendi:
Takım
29 hafta sonunda puanı
Ligdeki yeri
Xorazm
30 puan
13. sıraya yükseldi
Qo'qon-1912
24 puan
15. sırada kaldı
Maç raporu
Süper Lig. 29. Hafta: Qo'qon-1912 — Xorazm 0:2
Goller: Rafael Tavares (60, 80).
Sarı kartlar: Hamidjonov (51), Toshtemirov (65), Axrorov (71), Tabatadze (90+2).
Qo'qon-1912 kadrosu: Davronov, Toshtemirov (Akramov, 75), Yoqubov, Gvazava (Sidiqov, 68), Husanov (Tabatadze, 75), Nimeli, Sohibjonov (Gadoyev, 68), Pazildinov, Malikjonov, Giorgadze, O'ktamov (Hasanov, 68).
Xorazm kadrosu: Ergashev, Otaxonov, Muzaffarov (Abduxoliqov, 90+2), Azimov (Abduhamidov, 46), Tavares (Sultonov, 90+2), Ortiqboyev, Hamidjonov (Shiryayev, 75), Rom, Pirmuhammadov, Axrorov, Sabino (Bekchanov, 82).
Sizce Qo'qon-1912 son haftalarda durumu toparlayıp Süper Lig'de kalmak için yeterli puanı toplayabilecek mi?
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