Özbekistan Süper Ligi'nin 29. haftası kapsamında Qo'qon-1912 kendi sahasında Xorazm takımını ağırladı ve 0-2 mağlup oldu. Konuk ekipte Rafael Tavares maçın yıldızı oldu.

Maçın detayları ve önemli anlar

İlk yarıda gol sesi çıkmazken, ikinci yarıda konuk ekip fırsatları iyi değerlendirdi:

60. dakika (0-1): Rafael Tavares düzgün bir vuruşla perdeyi açtı.

80. dakika (0-2): Yedekten oyuna giren Maksim Shiryayev'in pasında Tavares bir kez daha fileleri havalandırarak duble yaptı ve maçın sonucunu belirledi.

Puan durumundaki değişiklikler

Bu kritik galibiyetin ardından takımların Süper Lig'deki konumları şu şekilde şekillendi:

Takım 29 hafta sonunda puanı Ligdeki yeri Xorazm 30 puan 13. sıraya yükseldi Qo'qon-1912 24 puan 15. sırada kaldı

Maç raporu

Süper Lig. 29. Hafta: Qo'qon-1912 — Xorazm 0:2

Goller: Rafael Tavares (60, 80).

Sarı kartlar: Hamidjonov (51), Toshtemirov (65), Axrorov (71), Tabatadze (90+2).

Qo'qon-1912 kadrosu: Davronov, Toshtemirov (Akramov, 75), Yoqubov, Gvazava (Sidiqov, 68), Husanov (Tabatadze, 75), Nimeli, Sohibjonov (Gadoyev, 68), Pazildinov, Malikjonov, Giorgadze, O'ktamov (Hasanov, 68).

Xorazm kadrosu: Ergashev, Otaxonov, Muzaffarov (Abduxoliqov, 90+2), Azimov (Abduhamidov, 46), Tavares (Sultonov, 90+2), Ortiqboyev, Hamidjonov (Shiryayev, 75), Rom, Pirmuhammadov, Axrorov, Sabino (Bekchanov, 82).

Sizce Qo'qon-1912 son haftalarda durumu toparlayıp Süper Lig'de kalmak için yeterli puanı toplayabilecek mi?

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