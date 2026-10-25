90+2. dakikada drama: OKMK sahasında Qo‘qon-1912'yi yenerek 4. sıraya yükseldi
Özbekistan Süper Ligi'nin 25. haftası kapsamında Almaliq'te oynanan OKMK ve Qo‘qon-1912 takımları arasındaki mücadele gerçek bir futbol gerilimine dönüştü. Karşılaşmanın kaderi hakemin eklediği son dakikalarda belirlendi ve ev sahibinin 2:1 skorla gelen iradeli galibiyetiyle sonuçlandı.
Bu başarı, Almaliq ekibine puan tablosunun üst sıralarındaki rekabette önemli bir basamak tırmanma fırsatı sundu.
Hızlı gol, kırmızı kart ve son saniyelerde gelen zirve noktası
Maç, olaylar ve sert ikili mücadelelerle dolu geçti:
Qosimov'dan net vuruş: Mücadelenin 22. dakikasında Abubakr Rizo Turdialiyev'in asistiyle Mirjamol Qosimov skoru açarak ev sahibini öne geçirdi (1:0);
İlk yarının sonunda kırmızı kart: 45+4. dakikada Qo‘qon ekibinden Hakimov yaptığı faul nedeniyle oyundan atıldı ve konuk ekip bir devre boyunca bir kişi eksik oynamak zorunda kaldı;
Dengenin sağlanması: Eksik kalmasına rağmen pes etmeyen Qo‘qon-1912, 86. dakikada dengeyi sağladı; yedekten giren Elbekjon Yo‘lchiyev'in ortasını Shohrux Gadoyev gole çevirdi (1:1);
90+2. dakikada belirleyici vuruş: OKMK teknik heyetinin oyuncu değişikliği sonuç verdi: 87. dakikada oyuna giren Siyavash Haqnazari, 90+2. dakikada rakip fileleri havalandırarak takımına dramatik bir galibiyet getirdi (2:1).
Puan durumundaki vaziyet
Bu 3 puan, takımların sezon sonundaki konumunu ciddi şekilde etkiledi:
OKMK ilk dörtte: Mirjalol Qosimov öğrencileri puanlarını 42'ye çıkararak lig tablosunda 4. sıraya yükseldi;
Qo‘qon-1912'nin tehlikeli durumu: Mağlubiyetin ardından 23 puanda kalan vadi ekibi, tablonun alt sıralarında — 14. sırada kalarak tehlikeli bölgeden uzaklaşamadı.
Maç raporu:
Süper Lig. 25. Hafta
OKMK — Qo‘qon-1912 2:1
Goller: Mirjamol Qosimov 22, Siyavash Haqnazari 90+2 — Shohrux Gadoyev 86.
Kırmızı kart: Hakimov 45+4 (Qo‘qon-1912).
OKMK: Abdunabiyev, Qosimov (Haqnazari, 87), Papava (Sarimsoqov, 80), O‘lmasaliyev, Turdialiyev, Xolmurodov (Peshich, 80), Sobirjonov, Abdurazzoqov (Tursunqulov, 80), Muqumjonov (Axrorov, 80), Sentoku, Karimov.
Qo‘qon-1912: Davronov, Yoqubov, Salimov, Gvazava, Nimeli, Hakimov, Akramov (Sidiqov, 59), G‘ulomov (Yo‘lchiyev, 81), Tabatadze (Malikjonov, 46), O‘ktamov (Gadoyev, 54), Hasanov (Sohibjonov, 81).
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