Mirjalol Qosimov 2:2'lik skorun ardından basın toplantısında neler açıkladı?

Özbekistan Süper Ligi'nin 23. haftasında oynanan AGMK ile Navbahor (2:2) arasındaki dramatik ve mücadele dolu karşılaşmanın ardından, Almalyk ekibinin teknik direktörü Mirjalol Qosimov basın toplantısına katıldı. Deneyimli uzman; maçtaki keskin rekabeti, son saniyelerde kaçırılan galibiyeti, öğrencileri tarafından kalesinde görülen iki penaltıyı ve takımın temel eksikliklerini açıkça analiz etti.

Teknik direktör, takımın sonuna kadar mücadele ettiğini kabul ederken, duran toplardaki dağınıklıktan duyduğu derin üzüntüyü de gizlemedi.

«Sonuçta 2:2 bir tarih, ancak üç puanın tamamını alamadık»

Mirjalol Qosimov, maçın taraftarlar için gerçek bir bayram olduğunu ancak teknik ekip için kaybedilen galibiyetin acı verici olduğunu belirtti:

Taraftarlara layık bir mücadele: «Herkesin beklediği bir oyundu. Navbahor ile her zaman ilginç maçlar olmuştur. Hızlı ve mücadeleciydi. Bu artık tarih oldu, yıl sonu yaklaşıyor ve şampiyonanın bitimine az kaldı. Böyle rekabetler daha çok olacak»;

Memnuniyet ve hoşnutsuzluk: Gençlerin son dakikaya kadar tüm güçlerini vererek mücadele etmesi teknik direktörü sevindirse de, temel hedef olan üç puanın alınamaması memnuniyetsizlik yaratan bir unsur olarak kaydedildi.

İki penaltıya sebebiyet veren Abror Karimov'un hatasına tepki

Muhabirlerin, genç futbolcu Abror Karimov'un kendi kalesine iki kez penaltı yaptırması hakkındaki sorusuna teknik direktör tarafsız ve eğitici bir yanıt verdi:

Gençlik ve ders: «Kurallar herkes için aynı. O genç, bu tür maçlarla hem pişer hem güçlenir. Böyle durumlardan tecrübe kazanmalı ve doğru sonuçlar çıkarmalı»;

Savunmadaki hatalar zinciri: Qosimov, ilk penaltı pozisyonunda Asadbek Sobirjonov'un yanlış hareket ettiğini, Abror'un ise top kaleye gitmiyorken rakibe gereksiz temas etmeden, paralel bir şekilde daha yakın oynaması gerektiğini açıkladı;

Demir kural: «Eğer bir sonraki maçta da aynısını yaparsa, o zaman farklı konuşuruz. Bir zamanlar boşuna dememişler: İyi bir savunmacı kendini bir kez çalımlatır, ama ikinci kez değil».

«Duran toplarda topa bakıp kalıyorlar»: Fırsatları değerlendirme ve kaybedilen şampiyonluk

Gazetecilerin, hücumda pozisyonları değerlendirme üzerine çalışılıp çalışılmadığına dair eleştirisine Qosimov, kendi tarzında, sert ve duygusal bir yanıt verdi:

Antrenmanlardaki emek: «O zaman her gün antrenmana siz de katılın! Her zaman bunun üzerinde çalışıyoruz. Kaleye gol atıldığında verdiğin emek gerçekleşmiş olur, yaratılan pozisyonun kendisine puan verilmez»;

Duran toplardaki dağınıklık: «Duran toptan gol yedik, bu zor bir pozisyon değildi. Konsantrasyonu kaybetmemek lazım. Maç öncesi talimatlarda kime karşı şahsen oynayacağı açıkça söyleniyor. İşini mükemmel yap! Duran toplarda topa bakıp kalıyorlar ve bu çoğu zaman başımızı yakıyor. Jizzakh'ta da aynı durum olmuştu»;

Şampiyonluk hakkında acı sonuç: «Ağustos ayına dönelim: Nasaf, Dinamo gibi maçlarda ve Buhara'da daha iyi sonuçlar almalıydık. Eğer yaratılan fırsatları tam olarak değerlendirseydik, çoktan şampiyon olmuştuk».

Mirjalol Qosimov'un bu açıklaması, AGMK'nın sezon sonunda puan tablosunun en üst sıraları için verilen mücadelede kaybedilen her fırsatın ne kadar pahalıya mal olduğunu derinden hissettiğini gösteriyor.