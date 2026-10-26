Satranç tarihinde bir mucize: 11 yaşındaki İngiliz kız 38 yıllık rekoru kırdı

Dünya satranç tarihinde yeni bir sayfa açıldı: Büyük Britanyalı 11 yaşındaki Bodhana Sivanandan neredeyse kırk yıllık bir rekoru kırarak satranç tarihindeki en genç kadın uluslararası usta (WIM / International Master normu) unvanına layık görüldü.

Bu eşsiz başarı, Karadağ'da düzenlenen prestijli Avrupa Kulüpler Kupası müsabakalarında kaydedildi ve uluslararası satranç camiası ile spor medyasının ilgi odağı oldu.

Belirleyici maç ve tarihi zafer

Genç yeteneğin rekor kırmasında belirleyici tur maçı büyük önem taşıyordu:

İsveçli rakibe karşı zafer: Bodhana, Karadağ'ın ev sahipliği yaptığı Avrupa Kulüpler Kupası'nın son belirleyici turunda deneyimli İsveçli satranç oyuncusu Viktoria Johansson'u mağlup etti;

38 yıllık sonuç geride kaldı: Elde edilen bu puanlar sayesinde 11 yaşındaki sporcu, kadınlar arasında 38 yıldır kırılamayan yaş rekorunu yeniledi;

Dünya genelinde yedinci sıra: Genel toplamda (hem erkekler hem de kadınlar arasındaki tarihte) uluslararası ustalık gerekliliklerini en genç yaşta yerine getiren satranç oyuncularının genel küresel listesinde Sivanandan onurlu bir şekilde yedinci sıraya yerleşti.

Küresel satrançta yeni bir dönemin başlangıcı

Bodhana Sivanandan'ın bu başarısı, modern satrançta nesil değişiminin ve gençlerin hızlı yükselişinin daha da hızlandığını gösteriyor: