Olimpiyat ateşi Semerkant'a doğru yola çıktı: Anand, kutsal meşaleyi Sindarov'a devretti

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Olimpiyat ateşi Semerkant'a doğru yola çıktı: Anand, kutsal meşaleyi Sindarov'a devretti

Dünya satranç haritasında Yeni Özbekistan'ın büyük zaferlerini ve yüksek itibarını teyit eden unutulmaz, tarihi bir olay daha yaşandı. Satrancın anavatanı sayılan Hindistan'da, Dünya Satranç Olimpiyatları'nın geleneksel Meşale bayrak yarışı töreni eşsiz bir ciddiyet ve coşkuyla gerçekleştirildi. Bu prestijli etkinlikte, Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) başkan vekili, 5 kez dünya şampiyonu, efsanevi büyükusta Viswanathan Anand ve Hindistan Satranç Federasyonu Başkanı Nitin Narang, Olimpiyat ateşini taşıyan ana sembolik meşaleyi Özbekistan milli takımı üyesi, yetenekli büyükustamız Javokhir Sindarov'a resmen ve törenle teslim ettiler.

Bu kutsal ateş, artık tüm dünyanın zihin jimnastiği ustalarını bir araya getirecek olan, kadim ve her daim genç Semerkant şehrinde düzenlenecek 46. Dünya Satranç Olimpiyatı'na doğru yola çıkıyor. Peki, Semerkant'ın ev sahipliği yapacağı bu küresel spor etkinliği tarihe nasıl geçecek, Özbek satranç okulunun yeni altın madalya iddiası ne kadar güçlü ve dünya zihin şampiyonlarının Semerkant'taki buluşması uluslararası camiaya nasıl bir yeni nefes katacak?

Efsanelerin saygısı ve meşalenin devri: Hindistan'daki tören

Geleneksel Meşale bayrak yarışı töreninin en heyecan verici anları:

  • Viswanathan Anand'ın kişisel saygısı: Dünya satrancının yaşayan efsanesi ve FIDE başkan vekili Viswanathan Anand, Olimpiyat ateşini bizzat Özbek genç büyükustanın ellerine teslim etti;

  • Nitin Narang'ın katılımı: Hindistan Satranç Federasyonu Başkanı Nitin Narang törene katılarak, Özbekistan'ın küresel satranç gelişimine yaptığı eşsiz katkıyı takdir etti;

  • Güvenin sembolü Javokhir Sindarov: 44. Satranç Olimpiyatı'nda altın madalya kazanarak ülkemizin onurunu koruyan Javokhir Sindarov'a bu görevin verilmesi, Özbek sporunun yüksek statüsünü göstermektedir;

  • Bayrak yarışının başlaması: Sembolik ateş, resmi prosedürle Özbekistan topraklarına, İpek Yolu'nun merkezi olan Semerkant'a ulaşmak üzere yola çıktı.

Semerkant-2026: 46. Dünya Satranç Olimpiyatı çağrısı

Kadim şehir, dünyanın yüzlerce ülkesinden gelecek binlerce zihin ustasını ağırlayacak:

  • Tarihi ev sahipliği: Özbekistan, tarihinde ilk kez satrançta en prestijli ve kapsamlı milli takımlar mücadelesine ev sahipliği yapacak;

  • Dünyanın gözü Semerkant'ta: 46. Dünya Satranç Olimpiyatı'nda dünyanın yaklaşık 200 ülkesinden en seçkin büyükustalar ve uzmanlar satranç tahtası etrafında toplanacak;

  • Altyapı ve yüksek hazırlık: Semerkant'ın turizm merkezi ve yeni kongre salonları, uluslararası satranç elitleri için en yüksek konfora sahip alanları hazır hale getirdi;

  • Turizm ve kültür tanıtımı: Müsabaka, Özbekistan'ın zengin tarihi mirasını, kültürünü ve turizm potansiyelini tüm dünyaya geniş çapta tanıtmak için dev bir platform görevi görecek.

Özbek satrancının altın nesli ve şampiyonluk hedefleri

Ülkemizin satranççıları kendi evlerinde de sadece mutlak şampiyonluğu hedefliyor:

  • Chennai-2022 kahramanlığının devamı: Hindistan'ın Chennai şehrindeki Dünya Satranç Olimpiyatı'nda ana kupayı başının üzerinde yükselten gençlerimiz, şimdi kendi ülkemizde şampiyonluk unvanını korumaya hazırlanıyor;

  • Nodirbek, Javokhir ve Nodirbek üçlüsü: Nodirbek Abdusattorov, Javokhir Sindarov, Nodirbek Yakubboev ve Shamsiddin Vokhidov gibi yüksek potansiyelli büyükustalarımız dünya sıralamalarında üst basamaklarda yer alarak favori olarak sahaya çıkacak;

  • Satranç ülkesi statüsü: Devlet düzeyinde oluşturulan sistemli koşullar ve genç yeteneklerin başarıları, Özbekistan'ı dünya satrancının önde gelen merkezlerinden biri haline getirdi.

Javokhir Sindarov'un elinde parlayan Olimpiyat meşalesi, tüm Özbek halkının gururu, milli sporumuzun gücü ve Semerkant'ta beklenen dünya çapındaki zihin savaşının mübarek habercisi olarak hizmet edecektir.

Sizce Semerkant'ta düzenlenecek 46. Dünya Satranç Olimpiyatı'nda hemşehrilerimiz kendi ülkemizde şampiyonluk kürsüsüne bir kez daha çıkarak altın madalyaları koruyabilecek mi? Javokhir Sindarov'un bu tarihi meşaleyi teslim almasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve Özbek satrancının bu görkemli tarihi anlarına adanmış makaleyi tüm arkadaşlarınız, yakınlarınız ve satranç tutkunlarıyla gururla paylaşın!

46. Dünya Satranç OlimpiyatıSemerkantJavokhir SindarovViswanathan AnandSatranç
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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