Bahodir Jalolov, Solomon Dacres'i mağlup etti — "Big Uzbek"in 18. galibiyeti (video)

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Bahodir Jalolov, Solomon Dacres'i mağlup etti — "Big Uzbek"in 18. galibiyeti (video)

Büyük Britanya başkent Londra'daki muazzam ve görkemli O2 Arena kompleksinde düzenlenen büyük profesyonel boks gecesinde, Özbekistan sporunun gururu, iki kez Olimpiyat şampiyonu Bahodir Jalolov bir sonraki önemli maçına çıktı.

Süper ağır sıklette gerçekleşen karşılaşmada temsilcimiz, yerel boks ustası, Britanyalı tehlikeli rakip Solomon Dacreskarşısında ringe çıkarak ikna edici bir galibiyet aldı.

Tam 10 rauntluk maç ve 5. raunttaki korkunç nakavt

Mücadele ilk rauntlardan itibaren temsilcimizin tam inisiyatifi ve kontrolü altında geçti:

  • 5. rauntta keskin dönüş: Bahodir Jalolov mesafeyi kusursuz koruyarak, güçlü yumruk serileriyle 5. rauntta Dacres'i ağır bir nakavt durumuna düşürdü. Britanyalı boksör büyük zorlukla ayağa kalkarak maça devam etmeyi başardı;

  • Hakemlerin oybirliğiyle kararı: Maç tam 10 raunt sürdü. Tüm rauntların sonunda hakem heyeti oybirliğiyle — 99:91 skoruyla "Big Uzbek"in üstünlüğünü resmen tescilledi;

  • Londra'daki destek: Kendi seyircisi önünde dövüşen rakibine rağmen, Bahodir metanet ve yüksek teknik sergileyerek Britanya ringinde seviyesini bir kez daha kanıtladı.

Boksörlerin istatistikleri: 18 galibiyet ve şampiyonluk kemerine doğru bir adım

Bu başarı, Özbek süper ağır sıklet boksörünün küresel sıralamadaki yerini daha da yükseltti:

  • Bahodir Jalolov'un rekoru: Temsilcimiz bu yılın Mayıs ayında Hırvat Agron Smakici'yi yedinci rauntta teknik nakavtla mağlup etmişti. Bu galibiyetten sonra rekoru 18 galibiyet (15'i nakavtla) seviyesine ulaştı ve yenilmezlik serisini başarıyla sürdürdü;

  • Solomon Dacres'in karnesi: Son olarak Temmuz 2025'te Ukraynalı Vladislav Sirenko'yu puanla yenen Britanyalı boksörün hanesine artık 10 galibiyet ve 2 mağlubiyet yazıldı;

  • Gecenin ana maçı: Londra'daki bu boks gecesinin ana mücadelesinde iki ünlü Britanyalı ağır sıklet yıldızı — Daniel Dubois ve Fabio Wardley karşı karşıya gelecek.

Londra arenasında elde edilen bu parlak galibiyet, Bahodir Jalolov'u profesyonel boksun en prestijli dünya şampiyonluk kemerlerine resmi aday olma statüsüne bir adım daha yaklaştırdı.

Bahodir JalolovSolomon DacresProfesyonel BoksO2 ArenaÖzbekistan
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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