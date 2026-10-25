Bodhana Sivanandan satranç tarihinde 38 yıllık rekoru kırdı

·1·Spor
Bodhana Sivanandan satranç tarihinde 38 yıllık rekoru kırdı

Büyük Britanyalı 11 yaşındaki satranç oyuncusu Bodhana Sivanandan, kadınlar kategorisinde en genç uluslararası usta (IM) olmak için gerekli şartları yerine getirdi. 1988'den beri kırılamayan Judit Polgar'ın rekorunu tarihe gömdü. Bu gelişme The Guardian tarafından duyuruldu.

Bodhana, 23 Ekim'de Karadağ'ın Budva kentinde düzenlenen Avrupa Kulüpler Kupası'nın son turunda İsveçli Viktoria Johansson'u mağlup etti. Yedi maçta 5,5 puan toplayarak uluslararası ustalık için gereken üçüncü ve son normu tamamladı. Ayrıca satranç oyuncusunun reytingi, gereken 2400 puanlık barajı aştı.

Bodhana bu başarıya 11 yaş, 7 ay ve 16 günlükken ulaştı. Daha önce bu rekor, 1988 yılında 12 yaşında uluslararası usta unvanını kazanan efsanevi Macar satranççı Judit Polgar'a aitti.

Bodhana, uluslararası ustalık şartlarını yerine getiren en genç satranç oyuncuları genel listesinde yedinci sıraya yerleşti. Özbekistanlı Javokhir Sindarov ise 2017 yılında 11 yaş, 6 ay ve 16 günlükken bu başarıya ulaşarak listede altıncı sırada yer alıyor.

Bodhana SivanandanJudit PolgarJavokhir SindarovSatrançSpor
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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