Yeni Taşkent'te 500 kişilik satranç sarayı inşa edilecek

Semerkant'taki tarihi zaferin ardından Özbekistan'da satrancı geliştirmeye yönelik daha büyük planlar açıklandı. «Kök Saray» konutunda 46. Dünya Satranç Olimpiyatı galiplerini ödüllendirme töreninde Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev Yeni Taşkent'te 500 kişilik modern bir satranç sarayı inşa etmeyi önerdi.

Yeni kompleks sadece satranç oynanacak bir salondan ibaret olmayacak. İçinde yatakhane ve spor sahalarının da kurulması planlanıyor. Aynı zamanda ülkenin farklı bölgelerinde genç satranççıları yetiştirme sistemini genişletmeye yönelik yeni projeler de belirleniyor.

Yeni Taşkent'te satranç için büyük bir kompleks kurulacak

Önerilen satranç sarayı 500 kişilik olacak.

Komplekste satranç eğitimleri ve turnuvaları düzenleme imkanının yanı sıra sporcuların hazırlığı için gerekli altyapının oluşturulması öngörülüyor.

Özellikle projede:

modern satranç oyun salonu;

sporcular için yatakhane;

spor sahaları;

satranççıları yetiştirmek ve antrenman yapmak için gerekli altyapı

bulunması planlanıyor.

Bu girişim, Özbekistan'da satrancı sadece yarışma düzeyinde değil, aynı zamanda kitlesel ve sistematik bir şekilde geliştirmeye yönelik planların bir parçası olarak sunuldu.

Taşkent Uluslararası Satranç Akademisi bölgelere açılıyor

Satrancı geliştirme çalışmaları sadece başkentle sınırlı kalmayacak.

Sunulan bilgilere göre, Taşkent Uluslararası Satranç Akademisi'nin Semerkant, Harezm ve Fergana'da şubeleri açılacak.

Bu durum, yetenekli gençleri bölgelerin kendi içinde tespit etmeye ve profesyonel hazırlıklarını başlatmaya yönelik imkanları genişletmeye hizmet edecektir.

Akademi bünyesindeki bir diğer önemli yön ise — yüksek seviyeli satranç antrenörlerini yetiştirme sistemikurmaktır.

Böylece odak noktası sadece güçlü satranççıları yetiştirmek değil, aynı zamanda onları eğitecek nitelikli uzmanların sayısını artırmaktır.

1500 reyting üzerindeki satranççılara yeni imkan

Yeni girişimler arasında satranççıların özel kulüplerdeki antrenmanlarını destekleme mekanizması da yer alıyor.

Plana göre, FIDE reytingi 1500 puanın üzerinde olan satranççıların özel kulüplerdeki antrenman masraflarının yüzde 50'sinin devlet tarafından karşılanması öngörülüyor.

Bu mekanizma, satrançla ciddi şekilde ilgilenen sporcular için ek hazırlık imkanlarını genişletmeyi amaçlıyor.

Özellikle profesyonel seviyeye ulaşmayı hedefleyen gençler için düzenli antrenman ve güçlü uzmanlarla çalışmak büyük önem taşıyor.

Özbekistan'da «Grand Chess» turnuvası düzenlenecek

Ülke satranççılarının uluslararası deneyimini artırmak için bir diğer yön ise — Özbekistan'ın kendi bünyesinde prestijli yarışmaları çoğaltmak.

Bu amaçla «Özbekistan Grand Chess» ulusal markası altında uluslararası turnuvaları düzenli olarak organize etmek planlanıyor.

Bu sayede yerel satranççılar güçlü yabancı rakiplerle yarışmak için her seferinde yurt dışına çıkmak zorunda kalmayacaklar.

Özbekistan'ın kendi bünyesinde uluslararası düzeydeki yarışmaların artması, yerel satranççıların deneyimini artırmaya ve yeni nesil temsilcilerinin büyük turnuva ortamına uyum sağlamasına hizmet edecektir.

Semerkant'taki şampiyonluk yeni bir aşama başlattı

Özbekistan satrancının bugünkü sonuçları, bu planların temel arka planını oluşturuyor.

Semerkant'ta düzenlenen 46. Dünya Satranç Olimpiyatı'nda Özbekistan erkek milli takımı şampiyon oldu.

Takım kadrosunda Nodirbek Abdusattorov, Javohir Sindorov, Nodirbek Yoqubboyev, Muhiddin Madaminov ve Shamsiddin Vohidov gibi satranççılar ülkenin adını bir kez daha dünya çapında yüceltti.

Tarihi sonuçtan sonra şampiyonlar devlet tarafından da layıkıyla ödüllendirildi.

Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev olimpiyat galiplerine 200 bin ABD doları, Volkswagen otomobili ve konut verildiğini açıkladı.

Antrenörler de para ödülleri ve otomobillerle ödüllendirildi.

Artık temel amaç — şampiyonlar neslini çoğaltmak

Semerkant'taki zafer, Özbekistan satrancı için önemli bir sonuç oldu. Ancak bu başarıdan sonraki görev daha kapsamlı — ülkede satrancın istikrarlı ve uzun vadeli gelişim sistemini oluşturmak.

Yeni Taşkent'teki 500 kişilik satranç sarayı, bölgelerdeki akademi şubeleri, antrenör yetiştirme sistemi, özel kulüplerdeki antrenman destekleri ve «Özbekistan Grand Chess» turnuvası — bu amaca yönelik girişimler olarak görülüyor.

Bugün Semerkant'ta şampiyonluğu kutlayan satranççılar yarın yeni nesil temsilcileri için örnek olabilir.

En önemlisi, satrançtaki tek bir tarihi zaferle yetinmeyip, Özbekistan'da yeni şampiyonlar okulu yaratma hedefi konuluyor.