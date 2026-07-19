Kylian Mbappe Dünya Kupası tarihine geçti

Fransa milli takımı kaptanı Kylian Mbappe, futbol dünyasında bir başka tarihi başarıya imza attı. İngiltere'ye karşı oynanan üçüncülük maçında duble yapan forvet, Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncuları listesinde zirveye yerleşti. Real Madrid yıldızının gol sayısı 22'ye ulaşarak Lionel Messi'nin elinde bulundurduğu rekoru kırmayı başardı. Bu haberi Goal.com aktarıyor. bildiriyor.

Ancak bu başarı Mbappe için tam bir sevinç kaynağı olmadı. Goal.com'un haberine göre, Fransa milli takımının 4-6'lık mağlubiyeti ve final yerine bronz madalya mücadelesi vermek zorunda kalması oyuncunun moralini bozdu. Bireysel başarılardan ziyade takım galibiyetinin önemini vurgulayan forvet, tarihi bir rekordan ziyade finalde oynamayı tercih edeceğini gizlemedi.

Messi rekoru geri alabilir mi?

Mbappe, liderliğinin uzun sürmeyeceğinin farkında. Arjantin milli takımı kaptanı Lionel Messi'nin 21 golü bulunuyor ve yarın İspanya'ya karşı oynanacak final maçında sahaya çıkacak. Mbappe, eski takım arkadaşının yeteneklerini takdir ederek rekoru kısa sürede geri alacağına inandığını belirtti.

"Leo her zaman gol atar. Yarın kesinlikle gol atacak, buna şüphem yok" dedi Mbappe, Fox Sports'a verdiği röportajda. Şu anda 2026 turnuvasının Altın Ayakkabı yarışında da 10 golle Mbappe lider durumda. Messi ise 8 golle onu takip ediyor. Arjantinli yıldız finalde etkili olamazsa, Mbappe bu ödülü iki kez kazanan ilk futbolcu olabilir.

Fransız forvetin verimliliği modern futbol için eşi benzeri görülmemiş bir durum. Tek bir turnuvada 8'den fazla gol atmayı başaran Just Fontaine, Eusebio ve Ronaldo gibi efsanelerin arasına katıldı. Buna rağmen, Fransa kampındaki genel hava oldukça ağır, çünkü takımın savunma performansı yoğun eleştirilere maruz kalıyor.

Özellikle Milan orta sahası Adrien Rabiot, İngiltere maçındaki ilk yarıyı "utanç verici" olarak nitelendirdi. Ona göre takım, üçüncülük maçında yeterli profesyonelliği sergileyemedi. Mbappe'nin kişisel rekoru ise bu başarısızlığın gölgesinde kaldı. Şimdi tüm dünyanın gözü, Lionel Messi'nin Mbappe'nin yeni rekoruna nasıl bir yanıt vereceğine çevrilmiş durumda.