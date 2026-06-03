Tamamen Yerli Parçalardan Oluşan Il-114-300 Pulkovo'ya Vardı

Rus yapımı motorlarla donatılan bölgesel yolcu uçağı Il-114-300, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) arifesinde Pulkovo Havalimanı'na vardı. Bu hava aracı, Rostex Devlet Şirketi bünyesindeki UAC ve UEC birlikleri tarafından tanıtıldı. Uçak, forum katılımcıları ve misafirleri için havalimanı sahasında sergilenecek. Ixbt.com haber veriyor.

Hava aracının güç ünitesi, St. Petersburg'daki UEC tesisinde geliştirilen TV7-117ST-01 motorlarından oluşuyor. Bu motor tüm gerekli testleri başarıyla geçti. Özellikle, Mart 2024'te Arhangelsk bölgesinde doğal buzlanma koşullarında gerçekleştirilen sekiz uçuş sırasında buzlanma önleme sisteminin normal modda çalıştığı doğrulandı.

Motor 2022 yılında, AV112-114 pervanesi ise 2023 yılında ilgili sertifikaları aldı. Cihaz -60 °C ile +60 °C arasındaki sıcaklıklarda ve 7600 metreye kadar irtifalarda çalışmak üzere tasarlanmıştır. Maksimum kalkış gücü 3100 beygir gücündedir ve ana çalışma modlarında yakıt tüketimi önemli ölçüde azaltılmıştır.

Uçağın dijital sistemleri de dikkat çekicidir. Düşük gürültülü pervane ile etkileşim BARK-65SM dijital bloğu aracılığıyla gerçekleştirilir. Ayrıca KRET konsorsiyumu bu model için VSS-95 navigasyon sistemi, kontrol panelleri ve tüm uçuş bilgilerini gösteren sıvı kristal ekranlar geliştirmektedir.

Şu anda, uçak bünyesindeki motor prototipleri 400'den fazla uçuş gerçekleştirdi. Üretici firma, TV7-117ST-01 motorlarının seri teslimatına hazır olduğunu ve şu anda hizmet ömrünü daha da artırmak üzerinde çalıştığını duyurdu.