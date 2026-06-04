Elon Musk'ın Grok Build Aracı Tek Bir İstemle Yarış Oyunu Oluşturdu

·62·Teknoloji
Elon Musk'ın Grok Build Aracı Tek Bir İstemle Yarış Oyunu Oluşturdu

Sosyal medya kullanıcısı @testerlabor, Grok Build platformasından cyberpunk tarzında bir tarayıcı yarış oyunu oluşturmasını istedi. Yapay zeka bağımsız olarak kod yazdı ve Grok Imagine yardımıyla arabalar, pistler, menü ve diğer görsel öğeleri oluşturdu. Ixbt.com'un haberine göre .

Hazır prototip ek düzenleme gerektirmeden doğrudan tarayıcıda çalıştı. Oyunda Neon Circuit ve Midnight Canyon gibi birden fazla pist, araç seçimi, hızlandırıcılar ve arcade fiziği bulunuyor. Tanıtım videosunda ana menüden çarpışmalı yarış sürecine kadar tam döngü gösteriliyor.

Bu proje, Grok'un kod yazma ve görüntü oluşturmayı tek bir süreçte nasıl birleştirdiğine örnek oldu. Haberi Elon Musk'ın kendisi de paylaştı. Milyarder, Grok Build'in her geçen gün geliştiğini ve ekibin haftada 7 gün çalıştığını belirtti.

Elon Musk daha önce Grok'un 2026 yılına kadar tam sürüm video oyunları oluşturma yeteneğine sahip olacağını vaat etmişti. Ayrıca Grok 5 modeli için SpaceX'in C dilinde yazılan özel platformunun kullanılacağını doğruladı.

Hatırlatmak gerekirse, yakın zamanda SpaceX AI şirketi, komut satırına sahip yenilikçi bir ajan aracı olan Grok Build'in beta sürümünü başlattığını duyurmuştu.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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