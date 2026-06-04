Realme 8000 mAh Bataryalı İnce Akıllı Telefonunu Tanıttı

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Realme 8000 mAh Bataryalı İnce Akıllı Telefonunu Tanıttı

Realme, yeni P serisinin P4R 5G modelinin resmi tanıtım tarihini açıkladı. Cihazın prömiyerinin 10 Haziran'da yapılması planlanıyor. Yeni akıllı telefonun temel özelliği, 8.000 mAh kapasiteli devasa bataryasıdır. Ixbt.com'un haberine göre bu bilgi verildi.

Şirketin açıklamasına göre, akıllı telefon tek şarjla üç güne kadar çalışma imkanı sunuyor. Cihaz, 45 W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Ayrıca bypass şarj, ters şarj ve akıllı güç yönetimi özelliklerine de sahip.

Akıllı telefon, MediaTek Dimensity 6300 işlemci üzerinde çalışıyor ve Android 16 işletim sistemi ile Realme UI 7.0 arayüzü ile donatılmış. Cihaz, 256 GB'a kadar dahili depolama ve 14 GB'a kadar sanal RAM sunacak. Kararlı performansı sağlamak için 5.300 mm² alana sahip buhar odalı bir soğutma sistemi kurulmuş.

Realme P4R 5G modeli, 144 Hz yenileme hızına ve 1.200 nit parlaklığa sahip bir ekranla geliyor. Ayrıca IP65 koruma sınıfına ve MIL-STD-810H askeri dayanıklılık standardına uygunluk gösteriyor. Kamera bölümü ise yapay zeka (AI) destekli 50 megapiksellik ana sensörden oluşuyor.

RealmeAkıllı TelefonBataryaTeknolojiMediaTek
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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