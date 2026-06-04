iPhone kullanıcıları Max mesajlaşma uygulamasında bildirim alamıyor

Rus Max mesajlaşma uygulamasının geliştiricileri, iPhone cihazlarında anlık bildirimlerin iletilmesinde sorunlar yaşandığını duyurdu. Servisin basın servisine göre, uygulama App Store'dan kaldırıldıktan sonra iOS sistemi bildirim tokenini otomatik olarak iptal ediyor. Ixbt.com'un haberine göre .

Sonuç olarak, sunucu belirli bir akıllı telefona anlık bildirim gönderme yeteneğini kaybediyor ve kullanıcı arka planda yeni mesajlar almayı bırakıyor. Gelen tüm mesajlar yalnızca uygulama manuel olarak başlatıldığında ve sohbet yenilendiğinde görünüyor. Bu durum, mesajlaşma uygulamasını kullanmanın temel senaryosu olan anlık bildirim alma işlevini fiilen ortadan kaldırıyor.

Bu durumda, kullanıcılar uygulamayı yeniden açana kadar önemli mesajları kaçırabilecekleri için servisin işlevselliğinin bir kısmı etkinliğini yitiriyor. Daha önce Max mesajlaşma uygulamasının App Store platformasından indirilmeye kapatıldığı bildirilmişti. Şu anda proje ekibi bu olayın nedenlerini belirlemeye çalışıyor.

Max, VK holdingi tarafından geliştirilen ve iletişim, iş dünyası ve kamu hizmetleri için ulusal bir platform olarak sunulan bir Rus devlet mesajlaşma uygulamasıdır. Bu uygulamanın Rusya'da satılan tüm akıllı telefonlara zorunlu olarak önceden yüklenmiş olması gerekiyordu.