Huawei Nova Y74 tanıtıldı: 6620 mAh pil ve özel X tuşu

·27·Teknoloji
Huawei Nova Y74 tanıtıldı: 6620 mAh pil ve özel X tuşu

Huawei, yeni Nova Y74 akıllı telefonunu resmi olarak tanıttı. Cihazın en belirgin özelliği, devasa kapasiteli pili ve çeşitli işlevlere hızlı erişim sağlayan yeni donanımsal X tuşudur. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Akıllı telefon, 6620 mAh kapasiteli bir pil ile donatılmıştır ve 40 Watt'lık Huawei SuperCharge hızlı şarj teknolojisini destekler. Şirketin belirttiğine göre, cihaz 30 saate kadar video izleme, 60 saat müzik dinleme ve kesintisiz iki gün boyunca konuşma imkanı sunuyor. Ayrıca, düşük sıcaklıklarda bile kararlı çalışır ve 30 dakikada %53'e kadar şarj olur.

Yeni X tuşu, kullanıcının el fenerini açma, arama yapma veya navigasyonu başlatma gibi işlemleri tek bir dokunuşla gerçekleştirmesine olanak tanır. Cihaz, 90 Hz yenileme hızına sahip 6,67 inçlik HD+ ekran ve Kirin 8000 işlemci ile donatılmıştır.

Teknik özelliklerine göre Nova Y74, 8 GB RAM ve 256 GB'a kadar dahili depolama alanına sahiptir. Kamera modülü 50 MP ana sensörden oluşurken, selfie için 8 MP ön kamera bulunmaktadır. Cihaz, EMUI 12 işletim sistemi altında çalışmaktadır.

HuaweiNova Y74Ixbt.comKirin 8000EMUI 12
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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