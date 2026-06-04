Ramp şirketi AI çözümleri sayesinde 44 milyar dolara değer biçildi

·58·Teknoloji
Ramp şirketi AI çözümleri sayesinde 44 milyar dolara değer biçildi

Kurumsal harcamaları yönetme platformu Ramp, Perşembe günü 750 milyon dolar yatırım aldığını ve piyasa değerinin 44 milyar dolara ulaştığını duyurdu. Yatırımcıların yapay zeka (AI) teknolojilerine dayalı fintech projelerine olan ilgisinin artması sonucu şirketin değeri bir yıl içinde neredeyse üç katına çıktı. Finansman turu ICONIQ, GIC ve Ontario Teachers’ Pension Plan önderliğinde gerçekleştirildi. Techcrunch.com haber veriyor.

Şu anda Ramp şirketinin yıllık geliri 1,5 milyar doları aşmış olup, pozitif serbest nakit akımına (free cash flow) ulaştığını açıkladı. Şirketin müşteri sayısı 70 bini geçti; bunlar arasında Visa, Uber, Shopify, Anduril ve Figma gibi büyük markalar yer alıyor. Başlangıçta startuplar için bir harcama yönetimi aracı olarak başlayan proje, artık ödemeler, dolandırıcılık tespiti, satın alma ve muhasebe gibi geniş kapsamlı hizmetler sunuyor.

Ramp, ürünlerine AI ajanlarını entegre ederek yatırımcıların dikkatini çekti. Özellikle şirket, satın alma, bütçeleme ve muhasebe süreçleri için özel AI asistanları geliştirdi. Ayrıca, AI ajanlarının bağımsız olarak ödeme yapabilmesi için özel kurumsal kredi kartları da piyasaya sürüldü. Bu, işletmelerin farklı sağlayıcılardaki AI token kullanımını kontrol etmesine olanak tanıyor.

Şirketin CEO'su Eric Glyman, Ramp'in gelecekte halka arz (IPO) olmayı planladığını, ancak kesin tarihlerin henüz belirlenmediğini vurguladı. Bugüne kadar startup toplam 3 milyar dolardan fazla yatırım topladı. Yeni fonlar, AI altyapısını daha da geliştirmeye ve şirketlerin AI maliyetlerini optimize etmelerine yardımcı olacak yeni araçlar yaratmaya yönlendirilecek.

RampFintechYapay ZekaYatırımStartup
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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