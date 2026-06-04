Çin casusları LinkedIn üzerinden Batılı uzmanları tuzağa düşürüyor

Çin istihbarat servisleri, Batı ülkelerindeki uzmanları gizli bilgileri paylaşmaya teşvik etmek için LinkedIn gibi iş arama ve işe alım platformlarını kullanıyor. Bu durum, ABD'nin FBI'ı, Birleşik Krallık'ın MI5 servisi ile Avustralya, Kanada ve Yeni Zelanda hükümetleri tarafından yayınlanan ortak uyarıda belirtildi. Techcrunch.com haberi veriyor.

Rapora göre, Çinli casuslar kendilerini Çin dışında bulunan sahte şirketlerin temsilcileri, işe alım uzmanları veya İK uzmanları olarak tanıtıyor. Asıl amaçları, Pekin'in çıkarlarına hizmet edebilecek kapalı bilgilere erişmektir. Bu uyarı, ABD ve Birleşik Krallık'ın son dönemde Çin ile ilişkileri iyileştirmeye çalıştığı bir dönemde yayınlandı.

Çinli casuslar bilgi hırsızlığında genellikle siber saldırılara reliance etseler de, bu yeni rapor onların halka açık web siteleri ve sosyal medya aracılığıyla canlı kaynaklarla iletişim kurmaya çalıştığını gösteriyor. Çin askeri istihbaratı, 'Five Eyes' ittifakına üye devletler üzerinde stratejik ve taktik üstünlük sağlamak için ayrıcalıklı askeri, siyasi ve ekonomik bilgileri toplamayı hedefliyor.

Casuslar çoğunlukla gizli bilgilere erişim izni olan çalışanları, askerleri, gazetecileri, akademisyenleri ve düşünce kuruluşu çalışanlarını hedef alıyor. Adaylar, özgeçmişleri ve önemli bilgilere sahip olma olasılıklarına göre seçiliyor. Gizli olmayan bilgiler bile diğer verilerle birleştirildiğinde Pekin'in siyasi kararları için faydalı olabilir.

LinkedIn sözcüsü TechCrunch'a yaptığı açıklamada, sahte hesaplar oluşturmanın platform kurallarına aykırı olduğunu vurguladı. Şirket sözcüsü, 'Devlet destekli kötüye kullanımları tespit etmeye odaklandık ve sahte profillere karşı önlem almaya devam ediyoruz' dedi.