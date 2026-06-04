Sber ve T-Bank Entegrasyonu: Tüm Hesaplar Artık Tek Uygulamada

·40·Teknoloji
Sber ve T-Bank Entegrasyonu: Tüm Hesaplar Artık Tek Uygulamada

Sber ekibi, "SberBank Online" uygulaması kullanıcılarına diğer bankalardaki hesaplarını yönetme imkanı sundu. Şu aşamada platforma T-Bank entegre edildi. Sber yetkililerinin belirttiğine göre, bu projenin lansmanı açık bankacılık teknolojisini kitle pazarına taşıyor. Ixbt.com haber veriyor.

Artık her iki bankada da hesabı olan müşteriler, bunları tek bir arayüzde görüntüleyebilir; bu da para transferlerini ve finansal kontrolü önemli ölçüde kolaylaştırır. Sberbank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kirill Tsaryov'un sözlerine göre, açık bankacılık artık sınırlı bir çevre teknolojisi değil, kitlesel bir müşteri senaryosuna dönüşüyor.

Hizmeti etkinleştirmek için uygulamadaki "Cüzdan" bölümünden "Başka banka hesabı ekle" seçeneğini seçmek gerekir. Tüm işlemler yalnızca müşterinin onayıyla gerçekleştirilir. Güvenlik, bankalar arasında korumalı kanallar üzerinden doğrudan veri alışverişi ve özel kriptografik standartlar kullanılarak sağlanır.

Entegrasyonun ilk aşamasında sadece banka kartları ve vadesiz hesaplar mevcuttur. Gelecekte bu listenin mevduatlar, krediler ve yatırım ürünleriyle genişletilmesi planlanıyor. Ayrıca, platforma diğer büyük finans kuruluşlarının da katılması bekleniyor.

SberT-BankFintechUygulamaBankacılık
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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