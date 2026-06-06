Wildberries kendi otellerinde sipariş teslim noktaları açacak

Wildberries şirketi, Rusya'da inşa edilen kendi WB Travel otellerinde sipariş teslim noktaları (ПВЗ) açmayı planlıyor. Bu konuda PEF-2026 kapsamında RVB grubunun icra kurulu başkanı Robert Mirzoyan bilgi verdi. Ixbt.com haberi veriyor.

Bu projenin temel amacı, müşteriler için tatil sırasında bile alışveriş yapma alışkanlığını korumaktır. Artık turistler gerekli ürünleri doğrudan otele sipariş edip oradan teslim alabilecekler.

Şu anda Wildberries bu modeli WB Travel konsepti çerçevesinde Rusya'da test etmeyi planlıyor. Şirket yetkililerine göre, bu hizmet tatilciler için ek kolaylık sağlayacak ve platformun ekosistemini daha da genişletecek.

Hatırlatalım, daha önce Wildberries şirketinin 'AliExpress Rusya' hisselerini satın almayı planladığına dair haberler yayılmıştı. Şirket, lojistik ve perakende sektöründeki konumunu güçlendirmeye devam ediyor.