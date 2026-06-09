WWDC 2026: Siri AI, iOS 27 ve Apple Intelligence Yenilikleri

·3·Teknoloji
WWDC 2026: Siri AI, iOS 27 ve Apple Intelligence Yenilikleri

Apple'ın Apple Park kampüsünde WWDC 2026 konferansı başladı. Etkinlik, Siri AI, iOS 27 ve Apple Intelligence sistemlerindeki büyük değişikliklerle hatırlanacak. Ayrıca bu, Tim Cook'un genel müdür olarak katıldığı son WWDC olacak; çünkü 1 Eylül'den itibaren görevini John Ternus'a devredeceğini duyurmuştu. Apple, yapay zeka yarışındaki konumunu yeniden güçlendirmek için tüm gücünü seferber ediyor. Techcrunch.com haber veriyor.

Sunumda ana odak noktası Siri sesli asistanının güncellemesiydi. Google Gemini teknolojisi üzerine çalışan yeni Siri, artık daha akıllı, etkileşimli ve görsel zekâ ile uyumlu olacak. Apple yetkilileri, Siri'nin yalnızca sistem içinde değil, bağımsız bir uygulama olarak da çalışacağını vurguladı. Şirket ayrıca gizlilik konusuna özel vurgu yaparak, kullanıcı verilerinin yalnızca istekleri yerine getirmek için kullanıldığını ve bunun dış uzmanlar tarafından denetlenebileceğini belirtti.

iOS 27'nin geliştiriciler için çıkan beta sürümünde ilginç keşifler yapıldı. Sistem dosyalarında "foldState" ve "angleDegrees" gibi kodların bulunması, uzun süredir beklenen katlanabilir iPhone (foldable) cihazı üzerinde çalışma yapıldığını gösteriyor. Resmi bir duyuru yapılmasa da, Eylül ayındaki etkinlikte yeni formatta bir cihazın tanıtılma ihtimali yüksek.

Apple Intelligence kapsamında Safari için sekme yönetimi, tek dokunuşla şifre güncelleme ve uygulamalar arası bağlamı anlama işlevleri eklendi. Messages uygulaması artık yapay zeka yardımıyla yanıt önerileri sunuyor, Phone uygulaması ise arama sırasında Mail ve diğer programlardan gerekli bilgileri çıkarabiliyor. Tasarım açısından ise geçen yılın Liquid Glass stili biraz geliştirilerek, kullanıcılara öğeleri kendi tercihlerine göre özelleştirme imkânı sunuldu.

AppleWWDC 2026SiriiOS 27Apple Intelligence
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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