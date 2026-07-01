Ubtech, insan derisine sahip hiper-gerçekçi U1 robotlarını tanıttı

Robotik dünyasında büyük bir dönüm noktası yaşandı: Ubtech şirketi, yeni nesil hiper-gerçekçi robotlarını sergiledi. U1 serisindeki bu cihazlar, sadece AI yardımıyla iletişim kurmalarıyla değil, aynı zamanda insan anatomisini en küçük ayrıntısına kadar taklit etmeleriyle dikkat çekiyor. Bu teknoloji, robotları sadece bir makine olmaktan çıkarıp duygusal bir arkadaşa dönüştürme yolunda önemli bir adımdır. Bunu Ixbt.com bildirdi. .

Yeni modelin en şaşırtıcı yanı dış görünüşüdür. Ubtech marka direktörü Tan Min'in sözlerine göre, U1 Pro modelinin derisinin altında küçük kılcal damarlar bile görünmektedir. Bu düzeydeki yüksek realizm, robotla yüz yüze iletişim kurulduğunda "tekinsiz vadi" (uncanny valley) engelini aşmaya ve kullanıcıda doğal bir yakınlık hissi uyandırmaya hizmet eder.

Pazarda eşsiz bir başarı

Yeni ürüne olan talep beklenenden çok daha yüksek oldu. ixbt.com verilerine göre, satışların ilk gününde 13 361'den fazla sipariş alındı. Toplam satış hacmi 300 milyon doları aşarak, şirketin tüm 2025 yılı boyunca elde edeceği gelirden daha fazlasına ulaştı. Bu gösterge, tüketicilerin ev ortamında kullanılan antropomorf robotlara olan büyük ilgisini doğrulamaktadır.

Sunum sırasında serinin en pahalı versiyonu olan U1 Ultra, sahnede Latin dansları sergiledi. Ancak gözlemciler, robotun hareketlerinin henüz mükemmel olmadığını belirtti. Hareketleri biraz kaskatı ve oyuncak benzeri görünse de, teknolojinin gelişim hızı gelecekte daha akıcı bir kinematik konusunda umut veriyor.

Model serisi ve dijital arkadaşlık

Şu anda müşterilere iki farklı seçenek sunuluyor: Sadece baş kısmı hareket eden U1 Lite ve tam fonksiyonel U1 Pro versiyonları. Seri üretim ve teslimatlar başlayana kadar kullanıcılar, özel bir mobil uygulama aracılığıyla robotun dijital kopyasıyla iletişim kurabilirler.

Şirket yönetimi, robot müşterinin evine ulaştığında, kullanıcıyı tıpkı "eski bir dostuymuş gibi" tanıyacağını vurguladı. Bu, uygulama aracılığıyla toplanan veriler ve AI'nın etkileşimi sonucunda gerçekleşmektedir. Özbekistan teknoloji pazarında da bu tür inovasyonlar, gelecekte yaşlılar için bir yardımcı veya küçük çocuklar için entelektüel bir bakıcı olarak büyük bir potansiyele sahip olabilir.