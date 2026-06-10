Siri ve Apple Intelligence: Kişisel asistandan neler bekliyoruz?

İki yıllık bekleme ve 250 milyon dolarlık dava süreçlerinin ardından Apple, sesli asistanı Siri'nin yenilenmiş versiyonunu tanıttı. WWDC konferansında tanıtılan bu yenilikler sadece iPhone ve Mac cihazlarında değil, Apple Vision Pro kulaklığında da çalışıyor. Şirket, donanımın özellikle Apple Intelligence sistemi için geliştirildiğini vurguluyor. Çoğu kullanıcı LLM'lerin (büyük dil modelleri) sunduğu bilgilerin doğruluğuna hala şüpheyle yaklaşsa da, Apple'ın sunduğu demo sürümler yapay zekanın günlük hayattaki rolünü tamamen değiştirebileceğini gösterdi. Techcrunch.com haberi veriyor.

Yeni Siri artık sadece soruları yanıtlayan bir araç değil, kullanıcının "ikinci beyni" olmayı hedefliyor. iMessage üzerinden bir arkadaşınızla kararlaştırılan öğle yemeği saatini otomatik olarak takvime ekleyebilir, eczanenin yanından geçerken ilaç almanızı hatırlatabilir veya yanıtlanmamış önemli e-postalar hakkında bildirim gönderebilir. WWDC etkinliğinde gösterildiği gibi, Siri bir ay önceki mesajlaşmalardan kızının hangi tatlıyı sevdiğini saniyeler içinde buldu. Bu, kullanıcının kişisel bağlamını anlama konusunda büyük bir adımdır.

Siri artık ekranınızda neler olduğunu da biliyor. Örneğin, Instagram ağında güzel bir bahçe fotoğrafı görürseniz, asistana bu yerin nerede olduğunu sormanız yeterli. Sistem, iMessage, Notes, Calendar ve Mail gibi Apple uygulamalarındaki verileri analiz edebilir. Şu an için üçüncü taraf uygulamalarıyla entegrasyonun nasıl olacağı tam olarak bilinmese de, Apple geliştiriciler için yeni fırsatların kapısını açıyor.

Gizlilik meselesi her zaman Apple için öncelikli bir görev olmuştur. Birçok yapay zeka aracı kişisel verileri buluta gönderirken, Apple Intelligence işlemlerin büyük kısmını doğrudan cihazın üzerinde (on-device) gerçekleştirir. Daha karmaşık görevler için Private Cloud Compute (PCC) teknolojisi geliştirildi. Bu yöntem, verilerin bulutta işlenmesi sırasında Apple şirketinin bile kullanıcı verilerini görememesini garanti eder. Güvenliği sağlamak amacıyla Apple, bu sistemdeki hataları bulan hackerlar için 1 milyon dolar ödül açıkladı.