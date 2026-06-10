Apple Watch için resmi Telegram uygulaması tanıtıldı

·2·Teknoloji
Apple Watch için resmi Telegram uygulaması tanıtıldı

Pavel Durov, Apple Watch akıllı saatleri için Telegram mesajlaşma uygulamasının resmi sürümünün geri döndüğünü duyurdu. Bu olay, önceki resmi uygulamanın App Store mağazasından kaldırılmasından dört yıl sonra gerçekleşti. O dönemde saatlerin yetenekleri sınırlıydı, şimdi ise kullanıcılar tam teşekküllü bir istemciye sahip oldu. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni uygulama, kullanıcılara mesajları okuma ve gönderme, sesli mesajları kaydetme ve dinleme, çıkartmaları kullanma ve kanalları doğrudan saat ekranında görüntüleme imkanı tanıyor. Artık birçok işlemi gerçekleştirmek için iPhone cihazına başvurmak gerekmiyor.

Telegram uygulamasını Apple Watch cihazına iPhone'daki Watch uygulaması üzerinden veya doğrudan saatteki App Store mağazasından indirmek mümkün. Uygulamanın kararlı çalışması için akıllı telefondaki Telegram sürümünün güncellenmesi gerekiyor.

Sistem gereksinimlerine göre, yeni uygulama watchOS 10 veya daha yüksek işletim sistemi altında çalışıyor. Hatırlatalım, daha önce Samsung akıllı saatleri için de Telegram uygulamasının resmi olarak yayınlandığı haber verilmişti.

TelegramApple WatchApp StoreTeknolojiPavel Durov
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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