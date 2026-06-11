Wing drone ile teslimat hizmeti ABD'de genişliyor

Alphabet şirketine ait Wing drone servisi, Walmart ile iş birliği kapsamında ABD'nin yedi şehrinde daha faaliyetlerine başlıyor. Bu genişleme, önümüzdeki yıla kadar 270'ten fazla Walmart satış noktasını kapsayacak büyük bir drone teslimat ağı oluşturma planının bir parçasıdır. Bu haberi Techcrunch.com bildiriyor .

Yeni hizmet bölgeleri arasına Memphis, New Orleans, Philadelphia, Phoenix, San Diego, San Francisco ve Salt Lake City şehirleri eklendi. Sonuç olarak, Wing ve Walmart ortaklığı ABD'nin yaklaşık 20 büyük pazarını kapsayacak. Şirket şu anda Atlanta, Dallas ve Houston gibi şehirlerde müşterilere başarılı bir şekilde teslimat yapmaktadır.

Walmart yıllardır drone ile teslimatı test ediyordu, ancak Wing ile gerçekleştirilen projelerin başarısı nedeniyle iş birliğini genişletmeye karar verdi. Ocak ayında şirketler, bu hizmeti 150 Walmart mağazasında daha başlatacaklarını duyurmuşlardı.

Wing verilerine göre, drone ile teslimat artık sadece bir yenilik değil, günlük bir ihtiyaç haline geliyor. Şirket halihazırda 1 milyondan fazla ticari uçuş gerçekleştirdi. Wing İş Geliştirme Direktörü Heather Rivera, en aktif müşterilerin %25'inin bu hizmeti haftada en az üç kez kullandığını belirtti.