WhatsApp eski iPhone ve Android akıllı telefonlara desteği kesiyor

Popüler WhatsApp mesajlaşma uygulamasının ekibi, veri merkezindeki desteklenen işletim sistemleri hakkındaki bilgileri güncelledi. Son değişikliklere göre, 30 Kasım 2026 tarihinden itibaren yalnızca iOS 15.5 ve üzeri sürümler desteklenecek. Bu haberi Ixbt.com veriyor.

Ayrıca Android akıllı telefonlar için de gereksinimler değişti. 8 Eylül 2026 tarihinden itibaren mesajlaşma uygulaması yalnızca Android 6 ve daha yeni sürümlerde çalışmaya devam edecek. Geliştiriciler, sistem desteği tamamen kesilmeden önce kullanıcılara güncelleme gerekliliği hakkında birkaç kez uyarı gönderileceğini belirtiyor.

Dikkat çekici bir nokta olarak, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE (1. nesil), iPhone 7 ve iPhone 7 Plus kullanıcıları için bu haber pek de tehlikeli değil. Bu modeller için son güncelleme iOS 15.8.8 sürümüne kadar yayınlandığından, kullanıcıların cihazlarını belirtilen tarihe kadar güncellemeleri yeterli olacaktır.

Şu anda iOS 15.1 sürümünü destekleyen tüm Apple cihazları 15.5 sürümüne yükseltilebilir. Bu nedenle, kullanıcıların mesajlaşma uygulamasını kullanmaya devam edebilmeleri için akıllı telefonlarındaki yazılımları zamanında güncellemeleri tavsiye edilmektedir.