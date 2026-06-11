Microsoft, Hindistan merkezli Alt Carbon girişimiyle anlaşma imzaladı

·25·Teknoloji
Microsoft, Hindistan merkezli Alt Carbon girişimiyle anlaşma imzaladı

Microsoft, Hindistan merkezli Alt Carbon girişimiyle üç yıllık bir anlaşma imzaladı. Anlaşmaya göre teknoloji devi, atmosferden yaklaşık 37 bin ton karbonun uzaklaştırılmasına yönelik krediler satın alacak. Bu, Microsoft'un Asya'da hızlandırılmış kayaç ayrışması (enhanced rock weathering) teknolojisine dayalı ilk büyük projesidir. Konuyla ilgili bilgileri Techcrunch.com aktarıyor .

Alt Carbon, 2029 yılına kadar Hindistan'ın doğusundaki Darjeeling Revival projesi kapsamında 36 920 metrik ton karbondioksiti bertaraf etmeyi taahhüt etti. Microsoft ayrıca, girişimin belirlenen hedeflere ulaşması durumunda ek kredi satın alma hakkını da saklı tuttu. Bu anlaşma, Microsoft'un sürdürülebilir kalkınma ve iklim değişikliğiyle mücadele stratejisinin bir parçasıdır.

2023 yılında Bangalore'da kurulan Alt Carbon, öğütülmüş bazalt ve diğer silikat kayaçlarını tarım arazilerine yayarak karbondioksiti bağlayan doğal kimyasal reaksiyonları hızlandırıyor. Şirket şu anda Batı Bengal'de 80 bin dönümlük alanda 35 binden fazla çiftçiyle iş birliği yapıyor.

Alt Carbon kurucu ortağı Sparsh Agarwal'a göre, Microsoft ile görüşmeler bir yıldan fazla sürdü ve sıkı bilimsel incelemelerden geçti. Microsoft, projeden veri paylaşımı ve karbon miktarının belirlenmesi için sıkı bir izleme, raporlama ve doğrulama (MRV) önlemi talep etti. Bu alanda çok fazla teklif olmasına rağmen, pratikte kanıtlanmış ve ticari ölçekte teslim edilebilir proje sayısı az olduğu için bu anlaşma piyasa açısından büyük önem taşıyor.

Alt Carbon, kayaç ayrıştırma teknolojisi sayesinde bugüne kadar yaklaşık 10 bin karbon kredisi üretti ve bu alanda dünyanın en büyük kapasitesine sahip. Yıl sonuna kadar girişim 15 bin kredi daha üretmeyi planlıyor. Microsoft ile yapılan anlaşma kapsamındaki krediler, Isometric kayıt sistemi üzerinden tescil edilecek.

MicrosoftAlt CarbonTeknolojiEkolojiHindistan
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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