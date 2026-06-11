Quantum Space, askeri SPAC aracılığıyla SpaceX başarısını tekrarlamak istiyor

·26·Teknoloji
Quantum Space, askeri SPAC aracılığıyla SpaceX başarısını tekrarlamak istiyor

ABD ordusu için yüksek manevra kabiliyetine sahip uzay araçları geliştirmeyi planlayan Quantum Space girişimi, 1,2 milyar dolarlık bir anlaşma kapsamında SPAC (özel amaçlı satın alma şirketi) aracılığıyla halka açılacağını duyurdu. 2021 yılında uzay sektöründe popüler hale gelen bu yöntem birçok yatırımcı için başarısızlıkla sonuçlanmış olsa da, Rocket Lab ve Planet gibi projeler kendini kanıtladı. Şimdi Quantum Space de SpaceX ve diğer devlerin yarattığı yatırım dalgasından faydalanmak için bu yolu izlemek istiyor. Bu haberi Techcrunch.com bildiriyor .

Şirketin kurucusu Kam Ghaffarian, daha önce Intuitive Machines projesini başarıyla hayata geçirmişti. Şu anda 6,4 milyar dolar değerlemeye sahip olan bu şirket, Ay'a robotik görevler gönderiyor. Ghaffarian, yeni projesiyle ABD Uzay Kuvvetleri'nin (US Space Force) yörüngeler arası hareket edebilen ve diğer araçlarla buluşabilen teknik ekipmanlara yönelik artan ihtiyacını karşılamayı hedefliyor.

NASA'nın eski yöneticisi Jim Bridenstine, Quantum Space yönetimine atandı. Bridenstine'e göre şirket, odak noktasını ulusal güvenliğe çevirecek. Girişim şu anda Ay'a uçuş projesi de dahil olmak üzere altı devlet programında yer alıyor. Bridenstine, siyasi ve sektörel deneyimini kullanarak büyük devlet sözleşmeleri almayı planlıyor.

Şirketin Ranger adlı uzay aracı, Rusya ve Çin'in yeni nesil araçlarına rakip olarak geliştirildi. Çoğu uydudan farklı olarak Ranger, büyük miktarda yakıt rezervine sahip olacak ve yüksek yörüngelerde uzun süre kalarak rakip uyduları izleme imkanı sunacak. Ayrıca uzayda yakıt ikmali yapabilme kapasitesine sahip olması da bekleniyor.

Quantum Space, 6,2 milyar dolarlık Andromeda sözleşmesine katılmak üzere şimdiden seçildi. Bu proje, uzayda istihbarat faaliyetleri yürüten araçların geliştirilmesine odaklanıyor. Şirketin temel görevi, 2030'dan itibaren başlayacak olan gerçek finansmanlı görevler için siparişleri kazanmak olacak.

Quantum SpaceNASASpaceXUzayTeknoloji
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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