Rusya çip üretimi için 2 milyar ruble ayırdı

·0·Teknoloji
Rusya çip üretimi için 2 milyar ruble ayırdı

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, mikroelektronik ve SVCH bileşenlerinin üretiminde kullanılan elektron ışınlı ve kaldırmalı (lift-off) litografi malzemelerinin geliştirilmesi için yaklaşık 2 milyar ruble fon ayırdı. Proje kapsamında düzenlenen iki ihalenin toplam değeri, sektördeki ithal ikamesi programının önemli bir parçasıdır. Bu konuda Ixbt.com bilgi veriyor.

İlk ihale kapsamında 1,017 milyar ruble elektron ışınlı litografi malzemelerinin oluşturulmasına ayrılırken, ikinci ihale ile 889,5 milyon ruble kaldırmalı litografi için materyal hazırlığına harcanacak. Tüm çalışmaların Kasım 2029'a kadar tamamlanması planlanıyor.

“SVCH Rezist-1” projesi kapsamında, Almanya'dan Allresist ve Microresist, Japonya'dan ZEON ve ABD'den MicroChem şirketlerinin ürünlerine analog olacak 12 türde elektron ışınlı rezist üretilecek. “SVCH Rezist-2” projesi ise Amerikan LOR ve PMGI serisi rezistlerin yerini alacak yedi tür malzemenin geliştirilmesini öngörüyor.

Belgelere göre, şu anda Rusya'da bu tür malzemeler için yerel bir üretim tabanı bulunmuyor ve daha önce endüstriyel ihtiyaçlar tamamen yabancı tedarikçiler tarafından karşılanıyordu. Elektron ışınlı litografi birkaç nanometreye kadar olan ultra hassas yapıların oluşturulmasında, kaldırmalı litografi ise metal yapıların şekillendirilmesinde kullanılıyor.

Bu yeni ihaleler, mikroelektronik için kimyasal malzemeler, özel gazlar ve fotorezistlerin üretimini yerelleştirmeye yönelik geniş kapsamlı bir programın devamı niteliğindedir. Bu adım, entegre devre ve yarı iletken üretiminde yabancı teknolojilere olan bağımlılığı azaltmaya hizmet edecektir.

RusyaMikroelektronikTeknolojiÇipLitografi
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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