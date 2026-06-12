ABD'de atmosferdeki CO2'den havacılık yakıtı üretimi başladı

Washington eyaletinde, yakalanan karbondioksit gazı ve yenilenebilir elektrik enerjisinden havacılık yakıtı üreten ABD'deki ilk ticari tesis faaliyete geçti. Kaliforniya merkezli teknoloji şirketi Twelve, Moses Lake şehrinde AirPlant One adını verdiği yeni tesisi devreye aldı. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor .

Tesis, E-Jet adı verilen sentetik ve çevre dostu bir havacılık yakıtı üretiyor. Bu ürün, yakalanan CO2, su ve yenilenebilir enerji kullanılarak enerjiyi sıvıya dönüştürme teknolojisi temelinde yaratılıyor. Havacılık yakıtının yanı sıra tesiste, günlük tüketim mallarının üretiminde hammadde olarak kullanılan E-Naphtha adlı kimyasal ürün de hazırlanıyor.

AirPlant One sisteminin temelini, karbondioksit ve suyu sıvı hidrokarbonlara dönüştüren elektrolizör cihazı oluşturuyor. Elde edilen E-Jet yakıtı, kimyasal olarak fosil yakıtlarla aynı olup ASTM sertifikasyon standartlarını tam olarak karşılamaktadır. Bu durum, havayolu şirketlerinin uçak motorlarında veya mevcut altyapıda herhangi bir değişiklik yapmadan bu yakıtı kullanmalarına olanak tanıyor.

Twelve şirketinin kurucusu ve CEO'su Nicholas Flanders, dünya ekonomisini hareket ettiren yakıtı doğrudan havadan üretme hipotezinin bugün gerçeğe dönüştüğünü belirtti. Bu teknoloji, bitkisel yağ veya tarımsal atıklara dayalı diğer yöntemlerin aksine, kaynak kısıtlılığı sorunuyla karşılaşmıyor ve büyük ölçekli üretim için daha elverişli kabul ediliyor.