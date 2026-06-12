Commonwealth Fusion Systems, ARC füzyon reaktörü modelini güncelledi

Commonwealth Fusion Systems ile bağlantılı bir araştırmacı ve mühendis grubu, gelecekteki ARC füzyon santrali projesini detaylandıran beş makaleden oluşan bir seri yayınladı. Bu çalışmalar, güncellenmiş plazma modellerine ve mühendislik hesaplamalarına dayanmakta olup, amaçları SPARC deneysel reaktörünü endüstriyel ölçeğe taşımanın ne kadar gerçekçi olduğunu değerlendirmektir. Füzyon enerjisi, neredeyse sınırsız ve düşük karbonlu bir enerji kaynağı olarak görülmektedir. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor .

Projenin temelinde hidrojenin ağır izotopları olan döteryum ve trityumun füzyon reaksiyonu yatmaktadır. Güncellenen hesaplamalara göre, ARC'nin ortalama 1,13 GW füzyon gücü üretmesi ve bunun yaklaşık 500 MW'ının elektriğe dönüştürülmesi beklenmektedir. İstasyonun kendi ihtiyaçları karşılandıktan sonra şebekeye yaklaşık 400 MW güç verilmesi planlanmaktadır. Projenin ana unsuru, klasik tokamaklara kıyasla çok daha güçlü manyetik alanlar oluşturmaya olanak tanıyan yüksek sıcaklık süperiletkenleridir.

Yeni araştırmalarda sistemin dinamik modda çalışmasına özel önem verilmiştir. Plana göre, 15 dakikalık aktif füzyon çalışmasının ardından yeniden başlatma ve stabilizasyon için bir dakikalık mola verilecektir. Bu yaklaşım, ısıl eylemsizlik sayesinde plazmanın yüksek sıcaklığını korumasına olanak tanır. Ayrıca, reaktörün iç duvarlarını korumak için tungsten kullanımı ve her 1–2 yılda bir değiştirilebilen modüler bir vakum odası tasarımı önerilmektedir.

Şu anda inşa edilmekte olan SPARC reaktörünün önümüzdeki yıllarda devreye girmesi ve plazma kararlılığı ile reaksiyon atıklarının uzaklaştırılması verimliliğini test etmek için bir deneme platformu görevi görmesi beklenmektedir. Mühendislik risklerine rağmen yazarlar, ARC'nin fiziksel açıdan sürdürülebilir olduğunu ve plazmayı ısıtmak için harcanan enerjiden daha fazlasını üretebilecek bir rejime ulaşabileceğini vurgulamaktadır. Ancak projenin ekonomik verimliliği ve uzun vadeli kararlılığı konusu hala belirsizliğini korumaktadır.