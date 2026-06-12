SpaceX Japon yatırımcılardan 2,2 milyar dolar topluyor

Elon Musk'ın SpaceX şirketi, Nasdaq borsasındaki IPO kapsamında Japon yatırımcılardan 2,185 milyar dolar (yaklaşık 347 milyar yen) tutarında fon toplamayı planlıyor. Şirketin kayıt belgelerine göre, Japonya pazarında 16 296 296 adet hisse senedi arz edilecek. Bu, toplam arz edilen 555 555 555 adet hissenin yaklaşık yüzde 3'ünü oluşturuyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Japon yatırımcılardan beklenen fon miktarı, 2024 yılında Tokyo Metro operatörünün Tokyo Menkul Kıymetler Borsası'ndaki büyük çıkışıyla neredeyse aynı seviyede. O dönemde metro operatörü yaklaşık 348 milyar yen toplamıştı. SpaceX bu süreçte, yabancı şirketlerin Japon borsalarında listelenmeden yerel yatırımcılara hisse sunmasına olanak tanıyan özel bir mekanizma kullanıyor.

Bu şema, Japonya sakinlerinin ulusal sermaye piyasasından ayrılmadan, hızla büyüyen yabancı teknoloji devlerinin IPO süreçlerine katılmalarına imkan tanıyor. Bireysel ve kurumsal yatırımcılardan talep toplama süreci; Mizuho Securities, Rakuten Securities ve SBI Securities gibi büyük aracı kurumlar tarafından organize edildi.

Söz konusu anlaşma, Japonya finans piyasası için sadece ölçeğiyle değil, aynı zamanda uluslararası IPO'lara katılım için yeni bir format sunmasıyla da önem taşıyor. Bu adım, SpaceX'e olan yüksek ilgiyi göstermenin yanı sıra, yerel yatırımcıların dünyanın en popüler özel uzay şirketinin hisselerine erişim imkanını genişletiyor.