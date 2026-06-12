Ubtech dünyanın ilk hipergerçekçi duygusal robotlarını tanıtıyor

Tüketici sınıfı insansı robot üreticisi Ubtech, dünyanın ilk tam boyutlu hipergerçekçi insansı robotları için ön sipariş sürecinin başladığını duyurdu. Bu yenilikçi ürün hem erkek hem de kadın versiyonlarında üretilecek. Bu gelişmeyi Ixbt.com bildiriyor .

Teknik özelliklere göre, kadın robotun boyu 168 cm, erkek versiyonunun boyu ise 183 cm'dir. Her iki model de 88 serbestlik derecesine sahip olup temel olarak insanla duygusal etkileşim kurmak üzere tasarlanmıştır. Cihazların diğer teknik detayları henüz açıklanmamış olsa da satışların 30 Haziran'da başlayacağı belirtildi.

Aynı zamanda, bir diğer Çinli teknoloji devi Origin Technology, Origin F1 adını verdiği robotunu tanıttı. Resmi verilere göre, F1 modeli yüz mikromimiklerini kontrol etmek için 200'den fazla noktaya sahip ve özel bir duygu modeli ile donatılmış durumda.

Bu sistem, robotun otomatik olarak duygusal geri bildirim oluşturmasını sağlıyor. Yani robot sadece konuşmakla kalmıyor, aynı zamanda "gerçek duygulara sahip bir insan" gibi davranmaya ve insani duyguları taklit etmeye çalışıyor. Bu tür gelişmelerin AI ve robotik alanında yeni bir dönem başlatması bekleniyor.